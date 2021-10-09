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Video: “Потопельники” з Європи. Хто і як буде перевіряти безпеку імпортних авто

Все, що потрібно знати про авто з Європи. У вересні цього року в Україні відбувся абсолютний рекорд продажів авто з пробігом. І загалом наш авторинок продовжує активно зростати. Причин цьому декілька. Якщо  вересневий попит простежується щорічно після сезону відпусток. То, наприклад, хвиля пільгового розмитнення так званих «євроблях» триває з травня цього року. Українці продають щойно «легалізовані» автомобілі після митного оформлення, щоб повернути витрачені на сплату податків кошти, відзначають в інституті дослідження авторинку. За підрахунками експертів, половина попиту на автомобілі серед українців припадає на так звані “євробляхи” та авто з Америки. От тільки їхній технічний стан цих авто викликає неабияке занепокоєння. Особливо це стосується так званих машин-потопельників. [read_more_news] Але хто і як саме в Україні перевіряє безпеку “євроблях”? Детальніше дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у водіїв на підпитку забиратимуть транспорт. Фото: Unsplash

“Потопельники” з Європи. Хто і як буде перевіряти безпеку імпортних авто
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Все, що потрібно знати про авто з Європи.

У вересні цього року в Україні відбувся абсолютний рекорд продажів авто з пробігом.

І загалом наш авторинок продовжує активно зростати.

Причин цьому декілька.

Якщо  вересневий попит простежується щорічно після сезону відпусток.

То, наприклад, хвиля пільгового розмитнення так званих «євроблях» триває з травня цього року.

Українці продають щойно «легалізовані» автомобілі після митного оформлення, щоб повернути витрачені на сплату податків кошти, відзначають в інституті дослідження авторинку.

За підрахунками експертів, половина попиту на автомобілі серед українців припадає на так звані “євробляхи” та авто з Америки.

От тільки їхній технічний стан цих авто викликає неабияке занепокоєння.

Особливо це стосується так званих машин-потопельників.

Також по темі: Ціни злетять у космос? Чому в Україні дорожчає автогаз Ухилитися не вийде. У злісних боржників будуть конфіскувати авто Всюди камери. За що можуть конфіскувати авто в Південній Кореї

Але хто і як саме в Україні перевіряє безпеку “євроблях”?

Детальніше дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у водіїв на підпитку забиратимуть транспорт.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / “Потопельники” з Європи. Хто і як буде перевіряти безпеку імпортних авто / 09.10.2021 10:10
09.10.2021 10:10

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