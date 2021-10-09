“Потопельники” з Європи. Хто і як буде перевіряти безпеку імпортних авто

Продавці вживаних авто безсоромно дурять українців
В Україні починається автомобільна інфляція
Власників нерозмитнених авто штрафуватимуть на декілька сотень тисяч гривень
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