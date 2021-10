“Потопельники” з Європи. Хто і як буде перевіряти безпеку імпортних авто

Все, що потрібно знати про авто з Європи.

У вересні цього року в Україні відбувся абсолютний рекорд продажів авто з пробігом.

І загалом наш авторинок продовжує активно зростати.

Причин цьому декілька.

Якщо вересневий попит простежується щорічно після сезону відпусток.

То, наприклад, хвиля пільгового розмитнення так званих «євроблях» триває з травня цього року.

Українці продають щойно «легалізовані» автомобілі після митного оформлення, щоб повернути витрачені на сплату податків кошти, відзначають в інституті дослідження авторинку.

За підрахунками експертів, половина попиту на автомобілі серед українців припадає на так звані “євробляхи” та авто з Америки.

От тільки їхній технічний стан цих авто викликає неабияке занепокоєння.

Особливо це стосується так званих машин-потопельників.

Але хто і як саме в Україні перевіряє безпеку “євроблях”?

Детальніше дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

