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ICTV / Ранок / ТОП-5 кращих американських серіалів для жінок, які варто подивитись / 23.02.2021 16:02
23.02.2021 16:02
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ТОП-5 кращих американських серіалів для жінок, які варто подивитись


Американські серіали користуються неабиякою популярністю серед жінок.

Тому Ранок у Великому Місті обрав для красивої статі кращі з кращих.

Читай нижче.

Американські серіали для жінок

Чому жінки вбивають  

Lucy Liu in I'd Like to Kill Ya, But I Just Washed My Hair (2019)

Фото: IMDb

Це американський комедійно-драматичний веб-серіал, який створив сценарист Марк Черрі. Чоловік відомий як творець серіалу «Відчайдушні домогосподарки».

У сюжеті розповідається про трьох жінок, які живуть в одному домі, але в різному часовому проміжку.

Усі жінки стикаються з невірністю своїх чоловіків і це почало спонукати їх до вбивства.

Секс і місто

Sarah Jessica Parker and Kristin Davis in Sex and the City (2008)

Фото: IMDb

Серіал про кохання. Якщо так можна сказати. Головні ролі зіграли Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс та Сінтія Ніксон.

Сюжет побудований на роздумах, у яких підіймаються різні теми стосунків між чоловіками та жінками і навіть проблеми інтимного характеру.

Серіал створив Даррен Стар. Кожна серія триває у проміжку від 25 до 30 хвилин.

До речі, зараз телеканал HBO Max вирішив зняти продовження легендарного серіалу. Зйомки нового сезону розпочнуться навесні 2021 року.

Жирний шрифт

Aisha Dee, Meghann Fahy, and Katie Stevens in The Bold Type (2017)

Фото: IMDb

Американський телесеріал у жанрі драма/комедія користується популярністю серед жінок і має хороші відгуки.

Музою для створення серіалу стала Джоанна Коулз – колишня головна редакторка журналу Cosmopolitan.

Сюжетна лінія будується на трьох подругах, які мешкають у Нью-Йорку та працюють у редакції журналу «Скарлет».

У великому місті вони шукають себе, кохання та цікавляться модою.

Підступні покоївки

Ana Ortiz, Judy Reyes, Roselyn Sanchez, Dania Ramirez, and Edy Ganem in Devious Maids (2013)

Фото: IMDb

Це серіал у жанрі драма, детектив і комедія.

У ньому розповідається про чотирьох латиноамериканських дівчат, які працюють покоївками в будинках заможних людей у Беверлі-Хіллз.

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Їхня робота полягала не лише у прибиранні будинку, адже іноді доводилось допомагати багатим вирішувати їхні особисті проблеми.

У вільний від роботи час подруги збираються, щоб обговорити господарів, а ще таємницю, про яку вимушені мовчати.

Новенька

Zooey Deschanel in New Girl (2011)

Фото: IMDb

Американський комедійний телесеріал про стосунки між чоловіками та жінками.

Сюжет розгортається на історії вчительки початкових класів, яка є оптимісткою по життю, але не щаслива в коханні.

Після розриву останніх стосунків, дівчина лишилася без житла, тому переселилася у квартиру до трьох чоловіків, у яких була вільна кімната.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які найкращі українські фільми.

Головне фото: IMDB

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Теги: кіно, серіали
23.02.2021 16:02



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