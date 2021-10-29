Революція у лікуванні COVID-19? Які розробки вчених можуть урятувати від пандемії

Все, що потрібно знати про розробки ліків від коронавірусу.
Майже два роки світ чекає на “чарівну пігулку” від COVID-19.
Інноваційні розробки вже демонструють обнадійливі результати.
Утім, вакцинація досі залишається найефективнішим методом боротьби з коронавірусом.
Наразі ВООЗ схвалила тільки один препарат проти коронавірусу — дексаметазон.
Утім гормональний засіб підходить лише для важкохворих, які потребують кисневої підтримки.
На ранніх стадіях коронавірусної інфекції і без лікарського нагляду дексаметазон здатен навіть зашкодити!
Пігулки від COVID-19
Американська компанія Pfizer працює над створенням препарату від коронавірусу.
Науковці взяли за основу препарат, який почали розробляти ще на початку 2000-х років проти ГРВІ та модифікували, щоб той блокував розмноження вірусу SARS-CoV-2 у клітинах людини.
За блокування певного вірусного фермента відповідають спеціальні молекули.
Схожу терапію використовують при лікуванні вірусів імунодефіциту людини та гепатиту С.
У березні у США розпочалися клінічні випробування препарату на здорових добровольцях старше 18-ти років.
Перша фаза досліджень пройшла успішно.
Перші результати випробувань обіцяють представити вже цієї осені.
Препарат від коронавірусу розробляють як у формі пігулок, так і для внутрішньовенного введення.
Науковці сподіваються, що пероральні ліки стануть ефективною профілактикою COVID-19 та допомагатимуть імунній системі боротися з вірусом на ранніх стадіях хвороби.
А от препарат для внутрішнього введення — потенційний варіант для лікування госпіталізованих пацієнтів.
Пришвидшення одужання
Управління із продовольства і медикаментів США (FDA) наприкінці липня дозволило використання препарата баріцитиніб.
Однак лише в екстрених випадках для лікування госпіталізованих дорослих пацієнтів і дітей від 2-х років, які потребують кисневої підтримки, під’єднані до апарата штучної вентиляції легень або ЕКМО.
І лише тоді, коли користь від препарата потенційно вища за ризики від його використання — зважити їх мають лікарі.
Зокрема, серед побічних ефектів — згущення крові.
Використання баріцитинібу у комбінації із противірусним препаратом від грипу ремдесивір може трохи пришвидшити процес одужання хворого на корнавірусну інфекцію та скоротити час перебування пацієнта у лікарні.
Утім, за результатами дослідження на 1033 добровольцях, комбінація ліків не запобігає смерті та ускладнень від коронавірусу.Також по темі: У Росії її наживаються на коронавірусі. Хто і як «кришує» бізнес на пандемії? Коли закінчиться пандемія коронавірусу? Вчені зробили сенсаційну заяву Всіх вакцинованих контролюватимуть через 5G? Експерти спростували головні коронаміфи
Які ще розробки у майбутньому можуть здійснити справжню революцію у лікуванні коронавірусу?
Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому українці не вакцинуються від коронавірусу.
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