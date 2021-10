Революція у лікуванні COVID-19? Які розробки вчених можуть урятувати від пандемії

Все, що потрібно знати про розробки ліків від коронавірусу.

Майже два роки світ чекає на “чарівну пігулку” від COVID-19.

Інноваційні розробки вже демонструють обнадійливі результати.

Наразі ВООЗ схвалила тільки один препарат проти коронавірусу — дексаметазон.

Утім гормональний засіб підходить лише для важкохворих, які потребують кисневої підтримки.

На ранніх стадіях коронавірусної інфекції і без лікарського нагляду дексаметазон здатен навіть зашкодити!

Американська компанія Pfizer працює над створенням препарату від коронавірусу.

Науковці взяли за основу препарат, який почали розробляти ще на початку 2000-х років проти ГРВІ та модифікували, щоб той блокував розмноження вірусу SARS-CoV-2 у клітинах людини.

За блокування певного вірусного фермента відповідають спеціальні молекули.

У березні у США розпочалися клінічні випробування препарату на здорових добровольцях старше 18-ти років.

Перша фаза досліджень пройшла успішно.

Перші результати випробувань обіцяють представити вже цієї осені.

Науковці сподіваються, що пероральні ліки стануть ефективною профілактикою COVID-19 та допомагатимуть імунній системі боротися з вірусом на ранніх стадіях хвороби.

А от препарат для внутрішнього введення — потенційний варіант для лікування госпіталізованих пацієнтів.

Управління із продовольства і медикаментів США (FDA) наприкінці липня дозволило використання препарата баріцитиніб.

Однак лише в екстрених випадках для лікування госпіталізованих дорослих пацієнтів і дітей від 2-х років, які потребують кисневої підтримки, під’єднані до апарата штучної вентиляції легень або ЕКМО.

І лише тоді, коли користь від препарата потенційно вища за ризики від його використання — зважити їх мають лікарі.

Використання баріцитинібу у комбінації із противірусним препаратом від грипу ремдесивір може трохи пришвидшити процес одужання хворого на корнавірусну інфекцію та скоротити час перебування пацієнта у лікарні.

Утім, за результатами дослідження на 1033 добровольцях, комбінація ліків не запобігає смерті та ускладнень від коронавірусу.

Які ще розробки у майбутньому можуть здійснити справжню революцію у лікуванні коронавірусу?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому українці не вакцинуються від коронавірусу.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.