Не вдалось сховатись. Леонардо Ді Капріо з коханою відпочиває на Гаваях

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо разом з дівчиною Камілою Морроне відправився на відпочинок на Гаваї.
Там їх заскочили папараці і зробили знімки, які швидко розлетілись мережою.
Вони були одягнені у повсякденний одяг, щоб не привертати себе зайвої уваги.
Лео ховав обличчя за захисною маскою, а його кохана постійно дивилась у телефон.
В руках тримали кокосовий напій.
До речі, нещодавно ширились чутки про те що Ді Капріо знову холостяк, але вони виявились неправдивими.
Як і ті, що що Каміла при надії і що вони таємно зіграли весілля.Також по темі: Леонардо Ді Капріо поділився своїми дитячими фото Навіщо обличчя Кіану Рівза змащували беконом? Цікаві факти про трилогію "Джон Вік" Зіркові красуні, яким так і не вдалося вийти заміж за Леонардо ді Капріо
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Фото: IMDb