Не вдалось сховатись. Леонардо Ді Капріо з коханою відпочиває на Гаваях

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо разом з дівчиною Камілою Морроне відправився на відпочинок на Гаваї.

Там їх заскочили папараці і зробили знімки, які швидко розлетілись мережою.

Вони були одягнені у повсякденний одяг, щоб не привертати себе зайвої уваги.

Лео ховав обличчя за захисною маскою, а його кохана постійно дивилась у телефон.

В руках тримали кокосовий напій.

До речі, нещодавно ширились чутки про те що Ді Капріо знову холостяк, але вони виявились неправдивими.

Як і ті, що що Каміла при надії і що вони таємно зіграли весілля.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Леонардо Ді Капріо.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.