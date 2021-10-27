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ICTV Ранок 27.10.2021 19:15
27.10.2021 19:15
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Не вдалось сховатись. Леонардо Ді Капріо з коханою відпочиває на Гаваях

Не вдалось сховатись. Леонардо Ді Капріо з коханою відпочиває на Гаваях

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо разом з дівчиною Камілою Морроне відправився на відпочинок на Гаваї.

Там їх заскочили папараці і зробили знімки, які швидко розлетілись мережою.

Вони були одягнені у повсякденний одяг, щоб не привертати себе зайвої уваги.

Лео ховав обличчя за захисною маскою, а його кохана постійно дивилась у телефон.

В руках тримали кокосовий напій.

До речі, нещодавно ширились  чутки про те що Ді Капріо знову холостяк, але вони виявились неправдивими.

Як і ті, що що Каміла при надії і що вони таємно зіграли весілля.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Леонардо Ді Капріо.

Фото: IMDb

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Теги: інстаграм зірок, Леонардо ді Капріо, шоу-бізнес
27.10.2021 19:15



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