Оголена і щаслива. Хайді Клум поділилась відвертими фото з відпустки

Хайді Клум потішила підписників новою порцією відвертих фото.
Так напередодні відома 48-річна німецька спурмодель, зірка 90-их позувала для свого 31-річного чоловіка музиканта Тома Кауліца і в купальнику, і без.
І як можна не поділитися таким із підписниками в Instagram?
Свій найпікантніший пост зірка присвятила коханому, підписавши:
Ти викликаєш у мене найбільшу посмішку, Том.
Напевно, Том від такого вигляду Хайді теж неабияк усміхається…Також по темі: Гаряча і спокуслива. Емілі Ратаковскі відзнялася у відвертій фотосесії після пологів Годі стандартів краси! ТОП-7 зірок, які показали свої фото без фотошопу Знову пікантні знімки? Кім Кардашян поділилася відвертим фото
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Фото: gifer