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ICTV Ранок 02.08.2021 13:50
02.08.2021 13:50
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Оголена і щаслива. Хайді Клум поділилась відвертими фото з відпустки


Хайді Клум потішила підписників новою порцією відвертих фото.

Так напередодні відома 48-річна німецька спурмодель, зірка 90-их позувала для свого 31-річного чоловіка музиканта Тома Кауліца і в купальнику, і без.

І як можна не поділитися таким із підписниками в Instagram?

Свій найпікантніший пост зірка присвятила коханому, підписавши:

Ти викликаєш у мене найбільшу посмішку, Том.

Напевно, Том від такого вигляду Хайді теж неабияк усміхається…

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми показували нові гарячі фото Наомі Кемпбелл.

Фото: gifer

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Хайді Клум, шоу-біз
02.08.2021 13:50



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