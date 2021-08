Оголена і щаслива. Хайді Клум поділилась відвертими фото з відпустки

Хайді Клум потішила підписників новою порцією відвертих фото.

Так напередодні відома 48-річна німецька спурмодель, зірка 90-их позувала для свого 31-річного чоловіка музиканта Тома Кауліца і в купальнику, і без.

І як можна не поділитися таким із підписниками в Instagram?

Свій найпікантніший пост зірка присвятила коханому, підписавши:

Напевно, Том від такого вигляду Хайді теж неабияк усміхається…

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми показували нові гарячі фото Наомі Кемпбелл.

Фото: gifer

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.