“Із вдячністю від Кіану Рівза”. Актор подарував каскадерам годинники Rolex

Відомий 57-річний голлівудський актор Кіану Рівз шокував світ своїм вчинком!
Так після завершення зйомок четвертої частини трилера “Джон Вік” він подарував усім чотирьом каскадерам, які знімалися у картині, годинник Rolex з іменними гравіюваннями.
І кадри, на яких ті самі каскадери демонструють подарунки від Рівза під час вечері, вмить розлетілися мережею.
Як стверджують західні ЗМІ, вартість одного такого годинника варіюється від $10 до 15 тисяч доларів США.
Ну, що тут сказати — велика душа у красунчика Кіану.Також по темі: Стильно та витончено. Моніка Беллуччі похвалилася пікантним декольте Для справжніх кіноманів: топ фільмів з Кіану Рівзом Не вдалось сховатись. Леонардо Ді Капріо з коханою відпочиває на Гаваях
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як маму Кіану Рівза перепутали з його коханою.
Фото: IMDb