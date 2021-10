“Із вдячністю від Кіану Рівза”. Актор подарував каскадерам годинники Rolex

Відомий 57-річний голлівудський актор Кіану Рівз шокував світ своїм вчинком!

Так після завершення зйомок четвертої частини трилера “Джон Вік” він подарував усім чотирьом каскадерам, які знімалися у картині, годинник Rolex з іменними гравіюваннями.

І кадри, на яких ті самі каскадери демонструють подарунки від Рівза під час вечері, вмить розлетілися мережею.

Як стверджують західні ЗМІ, вартість одного такого годинника варіюється від $10 до 15 тисяч доларів США.

Ну, що тут сказати — велика душа у красунчика Кіану.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як маму Кіану Рівза перепутали з його коханою.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.