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ICTV Ранок 28.08.2021 10:00
28.08.2021 10:00
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Крижана вода та 6 годин у спортзалі: секрети краси Кейт Хадсон

Крижана вода та 6 годин у спортзалі: секрети краси Кейт Хадсон

Кейт Хадсон відома американська акторка, кінопродюсерка та сценаристка. Вона має мільйони прихильників по всьому світу.

Багато людей почало цікавитися її способом життя після другої вагітності. Не через те, що вона стала якоюсь «інстаграм матусею», а через те, що вона дуже швидко повернула свою шикарну форму після пологів.

Ранок у Великому Місті розповість тобі секрети краси голлівудської актриси Кейт Хадсон.

Ми вже сказали про те, що вона набрала заву вагу після пологів, це переживають багато жінок, але не кожна може відновити свою фігуру лише за кілька місяців.

Кейт від природи має схильність до повноти, але бореться зі своєю генетикою за допомогою спорту і дієти.

З її слів, для того, щоб схуднути, їй доводилося щодня по 6 годин займатися в тренажерному залі. Звісно, це дало чудові результати: за місяць вона могла схуднути на 10 кілограм.

Актриса прибрала зі свого раціону улюблені солодощі, смажені, копчені і борошняні продукти. В її меню була присутня переважно білкова їжа, адже вона багато часу проводила у тренажерній залі.

Кількість овочів і фруктів вона також звела до мінімуму, тому її дієта дуже нагадує сушку, на якій часто «сидять» спортсмени.

Кейт їла невеликими порціями через кожні 2-3 години. Так, ти ніколи не будеш відчувати сильний голод і не «зірвешся» з дієти.

У тренажерній залі актриса багато часу приділяла кардіотренуванням.

Тим, хто хоче скинути вагу так само швидко, як схудла Кейт Хадсон після пологів, варто звернути увагу на бігову доріжку, степер і еліпсоїд «лижі», але всі заняття мають бути виключно під наглядом тренера.

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І, звісно, наша голлівудська красуня не перевищувала загальну калорійність раціону за добу. Вона споживала не більше 1500 Ккал.

Також Кейт має свою лінію харчових сумішей, з яких можна зробити смачне та поживне, а головне корисне смузі.

Упевнені, що вони також допомагають актрисі тримати себе у формі.

Холодно, але ефективно.

Здавалося б, що мама двох дітей, ще й після такого інтенсивного схуднення, має виглядати втомленою та у Кейт завжди доглянуте обличчя, ніби вона щойно з відпочинку.

Актриса має свою дивовижну методику, яка підтримує свіжий колір обличчя, Кейт її перейняла у свого візажиста. Її суть полягає в зануренні обличчя в дуже холодну воду.

Кейт насипає в чашу лід і додає трохи води, після чого приступає до інших ритуалів краси та макіяжу.

На думку актриси, чим довше тримаєш обличчя в воді, тим краще стан шкіри.

Нагадаємо, що раніше ми писали про секрети краси Кеті Перрі.

Богдана Макалюк

Головне фото: katehudson

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Теги: Кейт Хадсон, секрети краси
28.08.2021 10:00



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