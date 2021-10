Італійська пристрасть. ТОП-7 фільмів з Монікою Белуччі, за які ми її так любимо

Добірка кращих фільмів з Монікою Белуччі.

За свої 57 гаряча італійка Моніка Белуччі прославилась десятками талановитих ролей — від Клеопатри до Марії Магдалини.

Ранок у Великому Місті вирішив підготувати для тебе добірку фільмів з участю акторки, за які ми її так любимо.

Рік випуску: 1996

Рейтинг IMDb: 7,4

Стрічка “Квартира” — це не просто відмінний спосіб провести свій вечір.

Це також і привід насолодитися палким тандемом Моніки Белуччі та Вансена Касселя і знову засмутитися, що він вже розпався…

Сюжет

Макс — молодий успішний бізнесмен, який збирається незабаром одружитися на сестрі свого начальника.

Раптом на вулиці він чує голос жінки, з якою у нього був роман два роки тому — тоді вона кинула його без пояснень.

Макс починає стежити за нею, щоб дізнатися, що ж сталося.

І тут виявляється, що це зовсім інша жінка, яка, однак, весь час стежила за Максом і таємно в нього закохана…

Рік випуску: 2000

Рейтинг IMDb: 7,5

Найуспішніша роль Моніки Белуччі — це 100% Малена.

Її розібрали на цитати та меми, що вже стали класикою.

Сюжет

Ця історія сталася в 1940 році, за день до вступу Італіїї у Другу світову війну.

Красуня Малена — вдова та предмет заздрості жінок.

Усі чоловіки невеликого приморського містечка мріють про неї, намагаються зайвий раз її побачити, привітатися з нею або поцілувати їй руку.

Та коли проти Малени розгортається війна, на її захист встає тільки один хлопець — 13-річний підліток Ренато, який кохає по-справжньому…

Рік випуску: 2002

Рейтинг IMDb: 7,4

На показі цього фільму в Каннах 250 осіб вийшли із залу — настільки їх шокували сцени жорстокості у фільмі.

Слабонервним їх радимо пропустити. Але фільм вартий уваги, хоча б через чергову можливість ще раз помилуватись палким дуетом Белуччі та Касселя…

Сюжет

Все почалося коли в одному зі звичайних підземних переходів хтось згвалтував молоденьку дівчину.

А рівно через дві години у цей же день був убитий двома молодими людьми один з відвідувачів популярного гей-клубу.

Який зв’язок між цими подіями?

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDb: 5,7

Іноді не лежить душа до важких драм чи напружених трилерів.

Тоді на допомогу поспішають класичні ромкоми з небанальними сюжетами, ось як цей.

Сюжет

Франсуа — звичайний офісний службовець, у якого в житті небагато радощів.

Однак якось раз з ним відбувається справжнє диво: Франсуа виграє в лотерею 4 мільйони євро.

Тепер перед ним відкриті всі двері, і він відразу ж відправляється в дороге казино, де щовечора розкішна італійка продавала своє тіло.

Франсуа був занадто бідний і не впевнений в собі, щоб навіть наблизитися до неї. Але тепер він пропонує дівчині купити її любов на все життя.

Але чи готова вона піти на такий крок?

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDb: 5,9

Плануєш переглянути щось із сім’єю, але не хочеш вдаватися до заїжджених казок від Disney або Marvel?

Тоді мерщій вмикай “Братів Грімм” — вони зацікавлять не лише наймолодших!

Сюжет

Два брати-авантюриста обманом заробляли собі на життя.

Вони переконували жителів сіл, що у них оселилася нечисть, і потім “виганяли” її.

Але одного разу їм довелося зіткнутися зі справжньою відьмою…

Рік випуску: 2009

Рейтинг IMDb: 5,8

Напружений трилер з елементами містики та пристрасті в дусі французького кіно “Не озирайся” теж заслуговує твоєї уваги.

Сюжет

Картина розповідає про жінку Жанну, яка не пам’ятає свого дитинства, що все частіше її турбує.

Одного разу Жанна помічає зміну у квартирі, потім і зовсім змінюється інтер’єр будинку.

Вона спочатку списує все це на втому, але потім розуміє, що повільно, але точно змінюється зовнішність її дітей і чоловіка.

І в один прекрасний день Жанна змінюється сама…

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 5,6

Ну, а тим, кому кортить зануритись у світ фентезі, варто зупинися на фільмі “Некромант”.

І навіть, якщо фантастика — то відверто не твоє, поглянути на 55-річну Моніку Белуччі в ролі дуже гарячої демониці все ж варто…

Сюжет

У давнину люди приносили криваві жертви, відкриваючи таким чином демонам дорогу в наш світ.

Ці зловісні сутності вселялися в людей і починали творити зло їх руками.

Тоді ж і з’явилися перші мисливці на демонів, яких назвали некромантами.

Хауі одного дня починає бачити привидів.

Пізніше стає відомо, що він є давнім нащадком династії некромантій.

Йому належить приєднатися до мисливців за демонами, яких залишилося зовсім небагато…

Фото: IMDb

