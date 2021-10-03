Італійська пристрасть. ТОП-7 фільмів з Монікою Белуччі, за які ми її так любимо

Добірка кращих фільмів з Монікою Белуччі.
За свої 57 гаряча італійка Моніка Белуччі прославилась десятками талановитих ролей — від Клеопатри до Марії Магдалини.
Ранок у Великому Місті вирішив підготувати для тебе добірку фільмів з участю акторки, за які ми її так любимо.
ТОП-7 фільмів з Монікою Белуччі
Квартира
Рік випуску: 1996
Рейтинг IMDb: 7,4
Стрічка “Квартира” — це не просто відмінний спосіб провести свій вечір.
Це також і привід насолодитися палким тандемом Моніки Белуччі та Вансена Касселя і знову засмутитися, що він вже розпався…
Сюжет
Макс — молодий успішний бізнесмен, який збирається незабаром одружитися на сестрі свого начальника.
Раптом на вулиці він чує голос жінки, з якою у нього був роман два роки тому — тоді вона кинула його без пояснень.
Макс починає стежити за нею, щоб дізнатися, що ж сталося.
І тут виявляється, що це зовсім інша жінка, яка, однак, весь час стежила за Максом і таємно в нього закохана…
Малена
Рік випуску: 2000
Рейтинг IMDb: 7,5
Найуспішніша роль Моніки Белуччі — це 100% Малена.
Її розібрали на цитати та меми, що вже стали класикою.
Сюжет
Ця історія сталася в 1940 році, за день до вступу Італіїї у Другу світову війну.
Красуня Малена — вдова та предмет заздрості жінок.
Усі чоловіки невеликого приморського містечка мріють про неї, намагаються зайвий раз її побачити, привітатися з нею або поцілувати їй руку.
Та коли проти Малени розгортається війна, на її захист встає тільки один хлопець — 13-річний підліток Ренато, який кохає по-справжньому…
Незворотність
Рік випуску: 2002
Рейтинг IMDb: 7,4
На показі цього фільму в Каннах 250 осіб вийшли із залу — настільки їх шокували сцени жорстокості у фільмі.
Слабонервним їх радимо пропустити. Але фільм вартий уваги, хоча б через чергову можливість ще раз помилуватись палким дуетом Белуччі та Касселя…
Сюжет
Все почалося коли в одному зі звичайних підземних переходів хтось згвалтував молоденьку дівчину.
А рівно через дві години у цей же день був убитий двома молодими людьми один з відвідувачів популярного гей-клубу.
Який зв’язок між цими подіями?
Скільки ти коштуєш?
Рік випуску: 2005
Рейтинг IMDb: 5,7
Іноді не лежить душа до важких драм чи напружених трилерів.
Тоді на допомогу поспішають класичні ромкоми з небанальними сюжетами, ось як цей.
Сюжет
Франсуа — звичайний офісний службовець, у якого в житті небагато радощів.
Однак якось раз з ним відбувається справжнє диво: Франсуа виграє в лотерею 4 мільйони євро.
Тепер перед ним відкриті всі двері, і він відразу ж відправляється в дороге казино, де щовечора розкішна італійка продавала своє тіло.
Франсуа був занадто бідний і не впевнений в собі, щоб навіть наблизитися до неї. Але тепер він пропонує дівчині купити її любов на все життя.
Але чи готова вона піти на такий крок?
Брати Грімм
Рік випуску: 2005
Рейтинг IMDb: 5,9
Плануєш переглянути щось із сім’єю, але не хочеш вдаватися до заїжджених казок від Disney або Marvel?
Тоді мерщій вмикай “Братів Грімм” — вони зацікавлять не лише наймолодших!
Сюжет
Два брати-авантюриста обманом заробляли собі на життя.
Вони переконували жителів сіл, що у них оселилася нечисть, і потім “виганяли” її.
Але одного разу їм довелося зіткнутися зі справжньою відьмою…
Не озирайся
Рік випуску: 2009
Рейтинг IMDb: 5,8
Напружений трилер з елементами містики та пристрасті в дусі французького кіно “Не озирайся” теж заслуговує твоєї уваги.
Сюжет
Картина розповідає про жінку Жанну, яка не пам’ятає свого дитинства, що все частіше її турбує.
Одного разу Жанна помічає зміну у квартирі, потім і зовсім змінюється інтер’єр будинку.
Вона спочатку списує все це на втому, але потім розуміє, що повільно, але точно змінюється зовнішність її дітей і чоловіка.
І в один прекрасний день Жанна змінюється сама…
Некромант
Рік випуску: 2018
Рейтинг IMDb: 5,6
Ну, а тим, кому кортить зануритись у світ фентезі, варто зупинися на фільмі “Некромант”.
І навіть, якщо фантастика — то відверто не твоє, поглянути на 55-річну Моніку Белуччі в ролі дуже гарячої демониці все ж варто…
Сюжет
У давнину люди приносили криваві жертви, відкриваючи таким чином демонам дорогу в наш світ.
Ці зловісні сутності вселялися в людей і починали творити зло їх руками.
Тоді ж і з’явилися перші мисливці на демонів, яких назвали некромантами.
Хауі одного дня починає бачити привидів.
Пізніше стає відомо, що він є давнім нащадком династії некромантій.
Йому належить приєднатися до мисливців за демонами, яких залишилося зовсім небагато…
Нагадаємо, раніше ми публікували фільми з Джулією Робертс, за які ми її так любимо.
Фото: IMDb