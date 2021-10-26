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ICTV Ранок 26.10.2021 20:20
26.10.2021 20:20
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Фігура богині. Елізабет Герлі показала фото в бікіні

Фігура богині. Елізабет Герлі показала фото в бікіні

Британська акторка Елізабет Герлі потішила шанувальників відвертими фото.

Світлини знаменитість виклала в свій Інстаграм-блог.

Зірка стоїть на колінах на узбережжі.

На ній купальник з лінцюжками-зав’язками.

— О, так, нарешті сонце, море і сонце, – підписала своє фото Герлі.

У Елізабет чудова фізична форма і вона це не приховує.

На її сторінці в соцмережі часто можна побачити відверті фото.

Допис зібрав більше 188 тисяч вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Елізабет Герлі вразила фанатів образом.

Фото: elizabethhurley1

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Теги: інстаграм зірок, Елізабет Герлі, шоу-бізнес
26.10.2021 20:20



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