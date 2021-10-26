Фігура богині. Елізабет Герлі показала фото в бікіні

Британська акторка Елізабет Герлі потішила шанувальників відвертими фото.
Світлини знаменитість виклала в свій Інстаграм-блог.
Зірка стоїть на колінах на узбережжі.
На ній купальник з лінцюжками-зав’язками.
— О, так, нарешті сонце, море і сонце, – підписала своє фото Герлі.
У Елізабет чудова фізична форма і вона це не приховує.
На її сторінці в соцмережі часто можна побачити відверті фото.
Допис зібрав більше 188 тисяч вподобань.Також по темі: Без дієт і тренувань. Як 56-річна Елізабет Герлі зберігає свою молодість? Не в бікіні, а з песиком. Елізабет Герлі показала фото з відпочинку Стиль Джей Ло: добірка модних образів легендарної латиноамериканки
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Елізабет Герлі вразила фанатів образом.
Фото: elizabethhurley1