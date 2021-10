Фігура богині. Елізабет Герлі показала фото в бікіні

Британська акторка Елізабет Герлі потішила шанувальників відвертими фото.

Світлини знаменитість виклала в свій Інстаграм-блог.

Зірка стоїть на колінах на узбережжі.

На ній купальник з лінцюжками-зав’язками.

У Елізабет чудова фізична форма і вона це не приховує.

На її сторінці в соцмережі часто можна побачити відверті фото.

Допис зібрав більше 188 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: elizabethhurley1

