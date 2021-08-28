Без дієт і тренувань. Як 56-річна Елізабет Герлі зберігає свою молодість?

Секрети краси та молодості Елізабет Герлі.

Британській моделі та акторці Елізабет Герлі цього літа виповнилося 56.

Але хіба у це можливо повірити, якщо її шкіра досі сяє, а фігура залишається настільки ж неперевршеною, як і раніше?

Ранок у Великому Місті вирішив з’ясувати головні секрети молодості та краси зірки.

Секрети краси Елізабет Герлі

Регулярне зволоження шкіри

Зрозуміло, що Елізабет Герлі дуже ретельно слідкує за станом шкіри.

В одному з інтерв’ю вона розповіла:

Я зволожую своє обличчя приблизно шість разів на день, а шию — 10.

Дерматологи сходяться на думці, що двох разів цілком достатньо.

Але хіба посперечаєшся з такими результатами?

Лише натуральна їжа

Елізабет Герлі не можна назвати великою фанаткою усіляких дієт чи обмежень.

Але вона має основне правило — їсти лише натуральну їжу, без хімічних добавок.

Вона розповіла виданню The Cut:

У себе на дачі я завжди намагаюся їсти продукти, вирощені на місцевому рівні.

Такий раціон позитивно впливає не лише на здоров’я Елізабет, але й на стан її фігури та шкіри.

Водний баланс

Тепла вода, можливо, не смакує так добре, як ранкова кава, але Елізабет Герлі саме з неї розпочинає свій день.

Зірка поділилась якось, що вона змушує себе пити вранці, заради запуску травної системи.

Також Герлі не покидає будинку без своєї пляшечки.

Адже водний баланс — то запорука здорового та красивого вигляду.

Активний спосіб життя

Елізабет Герлі не любить високоінтенсивні кардіо тренування, ба більше — вона не вважає їх корисними.

Я не змушую себе до спорту, а обираю активний спосіб життя, — поділилася якось зірка.

Регулярні прогулянки, розтяжка, йога і трохи пілатесу приносять акторці не лише задоволення, але й неабиякі результати.

Щоденне налаштування на позитив

І наостанок найголовніше переконання Елізабет Герлі.

Модель певна — її внутрішній стан сприяє зовнішньому сяйву.

Тому, у яких би життєвих ситуаціях вона не знаходилась, щоранку налаштовує себе на позитив і намагається зберегти гарний настрій протягом всього дня.

Нагадємо, раніше ми розповідали про секрети молодості Кеті Перрі.

Фото: elizabethhurley1

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