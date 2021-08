Без дієт і тренувань. Як 56-річна Елізабет Герлі зберігає свою молодість?

Секрети краси та молодості Елізабет Герлі.

Британській моделі та акторці Елізабет Герлі цього літа виповнилося 56.

Але хіба у це можливо повірити, якщо її шкіра досі сяє, а фігура залишається настільки ж неперевршеною, як і раніше?

Ранок у Великому Місті вирішив з’ясувати головні секрети молодості та краси зірки.

Зрозуміло, що Елізабет Герлі дуже ретельно слідкує за станом шкіри.

В одному з інтерв’ю вона розповіла:

Дерматологи сходяться на думці, що двох разів цілком достатньо.

Але хіба посперечаєшся з такими результатами?

Елізабет Герлі не можна назвати великою фанаткою усіляких дієт чи обмежень.

Але вона має основне правило — їсти лише натуральну їжу, без хімічних добавок.

Вона розповіла виданню The Cut:

Такий раціон позитивно впливає не лише на здоров’я Елізабет, але й на стан її фігури та шкіри.

Тепла вода, можливо, не смакує так добре, як ранкова кава, але Елізабет Герлі саме з неї розпочинає свій день.

Зірка поділилась якось, що вона змушує себе пити вранці, заради запуску травної системи.

Також Герлі не покидає будинку без своєї пляшечки.

Елізабет Герлі не любить високоінтенсивні кардіо тренування, ба більше — вона не вважає їх корисними.

Регулярні прогулянки, розтяжка, йога і трохи пілатесу приносять акторці не лише задоволення, але й неабиякі результати.

І наостанок найголовніше переконання Елізабет Герлі.

Тому, у яких би життєвих ситуаціях вона не знаходилась, щоранку налаштовує себе на позитив і намагається зберегти гарний настрій протягом всього дня.

Фото: elizabethhurley1

