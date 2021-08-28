Без дієт і тренувань. Як 56-річна Елізабет Герлі зберігає свою молодість?

Секрети краси та молодості Елізабет Герлі.
Британській моделі та акторці Елізабет Герлі цього літа виповнилося 56.
Але хіба у це можливо повірити, якщо її шкіра досі сяє, а фігура залишається настільки ж неперевршеною, як і раніше?
Ранок у Великому Місті вирішив з’ясувати головні секрети молодості та краси зірки.Також по темі: Їй справді 53? Секрети краси та молодості від Селін Діон Як виглядати удвічі молодше: секрети краси акторки Джессіки Честейн Сара Джессіка Паркер: секрети молодості та краси зірки серіалу "Секс і місто"
Секрети краси Елізабет Герлі
Регулярне зволоження шкіри
Зрозуміло, що Елізабет Герлі дуже ретельно слідкує за станом шкіри.
В одному з інтерв’ю вона розповіла:
Я зволожую своє обличчя приблизно шість разів на день, а шию — 10.
Дерматологи сходяться на думці, що двох разів цілком достатньо.
Але хіба посперечаєшся з такими результатами?
Лише натуральна їжа
Елізабет Герлі не можна назвати великою фанаткою усіляких дієт чи обмежень.
Але вона має основне правило — їсти лише натуральну їжу, без хімічних добавок.
Вона розповіла виданню The Cut:
У себе на дачі я завжди намагаюся їсти продукти, вирощені на місцевому рівні.
Такий раціон позитивно впливає не лише на здоров’я Елізабет, але й на стан її фігури та шкіри.
Водний баланс
Тепла вода, можливо, не смакує так добре, як ранкова кава, але Елізабет Герлі саме з неї розпочинає свій день.
Зірка поділилась якось, що вона змушує себе пити вранці, заради запуску травної системи.
Також Герлі не покидає будинку без своєї пляшечки.
Адже водний баланс — то запорука здорового та красивого вигляду.
Активний спосіб життя
Елізабет Герлі не любить високоінтенсивні кардіо тренування, ба більше — вона не вважає їх корисними.
Я не змушую себе до спорту, а обираю активний спосіб життя, — поділилася якось зірка.
Регулярні прогулянки, розтяжка, йога і трохи пілатесу приносять акторці не лише задоволення, але й неабиякі результати.
Щоденне налаштування на позитив
І наостанок найголовніше переконання Елізабет Герлі.
Модель певна — її внутрішній стан сприяє зовнішньому сяйву.
Тому, у яких би життєвих ситуаціях вона не знаходилась, щоранку налаштовує себе на позитив і намагається зберегти гарний настрій протягом всього дня.
Нагадємо, раніше ми розповідали про секрети молодості Кеті Перрі.
Фото: elizabethhurley1