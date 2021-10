Розгадка була на поверхні? ТОП-7 прихованих підказок у серіалі “Гра в Кальмара”

“Гра в кальмара”: приховані підказки від сценаристів.

Про цей південнокорейський серіал вже більше місяця не стихають розмови.

І не дивно, чому.

Ти можеш не бути його прихильником і на весь голос кричати, що нічого не перевершить “Голодні ігри”. Але заперечити той факт, що “Гра в кальмара” стала найпопулярнішим серіалом у історії Netflix — неможливо.

Ми не будемо переказувати сюжет і вкотре пояснювати, чому 456 чоловік грали в дитячі ігри на виживання, адже цей матеріал — для тих, хто вже дивився серіал.

Адже Ранок у Великому Місті розповість про приховані підказки від творців серіалу, які ти швидше за все не помітив(-ла) під час перегляду.

Спочатку стіни бункера перегороджують 456 складених ліжок, на яких сплять учасники.

Але в міру розвитку серіалу все більше гравців неминуче гине, а ліжка загиблих гравців із бункера прибираються.

Тоді й стає помітним настінний малюнок, на якому зображені всі шість ігор.

Втім, підказку не побачили ні гравці, ні більшість глядачів.

Творець серіалу Хван Дон Хьок також натякає на причини смерті кожного персонажа.

Переважно, коли вони повертаються до свого звичного життя в епізоді 2.

Гангстер Чан Док Су (гравець №101) стрибає у річку, тікаючи від своїх напарників. А гине він, впавши зі скляного мосту.

Алі (гравець №199) краде гроші у свого боса. А вбивають його після того, як у нього вкрали гральні кульки.

Кан Се Бьок (гравець № 067) прикладає ніж до горла брокера. А помирає вона, коли Чо Сан У (гравець №218) перерізає їй горло.

До речі про №218. У епізоді 2 він намагається покінчити самогубством у своїй квартирі, а остаточно завжується на це він під час останнього раунду.

А тепер, власне, до найцікавішого.

Творці серіалу залишили безліч підказок про те, що гравець під номером 001 і був організатором смертельних ігор.

Окрім того, що він у більшості випадків виглядав занадто щасливим для такого місця, було ще немало причин запідозрити його із самого початку.

Так, у епізоді 1 під час гри “Червоне світло — Зелене світло” його не сканувала лялька-вбивця.

А, отже, навіть, якби він рухався, робот не застрелив би його.

Коли детектив Хван Чун Хо знаходить документацію гри, він спочатку переглядає список гравців за поточний рік, сподіваючись знайти свого загубленого брата.

Однак файл відкривається одразу на гравці №002.

Одним із найжахливіших епізодів був епізод №4, коли гравці зрозуміли — вони можуть вбивати одне одного, щоб наблизити винагороду.

Наприкінці сцени нічних заворушень у гуртожитку №001 підінмається на верхнє ліжко і кричить, щоб охоронці припинили бійку:

“Будь ласка, я так боюся. Припиніть це божевілля”.

Одразу після його благань, фронтмен вмикає світло і посилає охоронців.

Стратегія “Перетягування канату” гравця №001 є ретельною та майже досконалою.

Саме вона допомагає команді, у якої не було шансів, врятуватися.

І, якщо тут в прицнипі не виникає жодних підозр, адже у нього посеред інших учасників найбільше досвіду, то із наручниками не все так однозначно.

Якщо придивитися до кайданок, можна побачити — у гравця №001 вони не були приковані до канату, що дозволяло вижити у разі поразки.

“Гра в кальмара” не цурається смерті своїх героїв.

Ми бачили момент загибелі кожного із них.

Але, коли мали вбивати №001, камера показує нам лише Гі Хуна (№ 456), який він здригається від звуку пострілу.

Ми не бачимо смерті старого, аж поки він не помирає на своєму лікарняному ліжку у фіналі серіалу.

До речі, ще одна підказка, яку пропустили всі, хто не знає корейську:

Фото: IMDb

