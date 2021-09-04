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ICTV Ранок 04.09.2021 11:50
04.09.2021 11:50
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Вгадай фільм по одному кадру: тест для справжніх кіноманів

Вгадай фільм по одному кадру: тест для справжніх кіноманів

Проходь тест від Ранку у Великому Місті, щоб дізнатись — рівень свого “кіноманства”.

Режисери мають насправді потужну владу, адже їх талановиті картини можуть надовго залишатись в уяві глядача.

Або й взагалі ще не раз з’являтися у музеях сучасного мистецтва чи у віральних мемах, як-от усім відомий кадр з фільму “Малена”, зображений вище.

А цікаво, наскільки багато фільмів ти згадаєш всього лише по одному кадру?

Також по темі: Як добре ти знаєшся на модних трендах — тест Ну дуже по-французьки: ТОП-7 фільмів, сповнених пристрасті, романтики і гумору Твій ідеальний фільм на вечір – тест

Скористайся тестом Ранку у Великому Місті, щоб визначити, як добре ти знаєшся на кіно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі фільми жанру мюзикл.

Фото: IMDb

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Теги: кіно, тест, фільми
04.09.2021 11:50



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