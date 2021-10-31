“Гра в кальмара”: цікаві факти про акторів серіалу

Південнокорейський серіал “Гра в кальмара” став найпопулярнішим серіалом у історії Netflix і нині його обговорює весь світ.
Вже кілька тижнів глядачі з різних куточків світу дивляться на смертельні ігри за багатомільйоний приз і гадають, хто залишить вживих і отримає все.
Дехто, навіть, шукає підказки в сюжеті і проводить паралелі з реальним світом.
Звичайно, що така популярність не могла не зачепити акторів, які зіграли головних персонажів серіалу.
Тож, Ранок у Великому Місті зібрав добірку цікавих фактів про головних акторів серіалу “Гра в кальмара”.
Актори серіалу “Гра в кальмара”
За сюжетом серіалу, кожному хто погоджується зіграти в гру, присвоюється порядковий номер.
Розумний хід сценариста та режисера Хван Дон Хек, зроблений не тільки для історії, але й для зручності глядачів.
В першій серії, ми бачимо як головний герой Сонґ Джі-гун зробив ставку на тоталізаторі і вболіває за гравця під певним номером.
Надалі ми вже дивимось та вболіваємо за “своїм” гравцем під номером.
О Йон Су
Гравець під номером 001
Він — найстарший серед головних героїв актор.
На момент зйомок йому було 76 років.
О Йон Су зіграв чоловіка у віці, якому лікарі роставили діагноз — пухлина головного мозку.
Однак, герой не збирається здаватись і чекати смерті, він виріши поборотись.
Сам актор розповідає, що пропозиція знятись в серіалі для нього була неочікуваною, адже раніше він майже завжди виконував роль буддійських ченців через зовнішній типаж.
Артист, незважаючи на поважний вік, має свій акаунт в Іnstagram, де можна знайти чимало фото та відео як з самого серіалу, так й те, що лишилось за кадром.
До речі, на його сторінці вже більше 300 тисяч підписників.
Лі Чон Че
Гравець під номером 456
Він зіграв роль головного героя серіалу «Гра в кальмара».
За сюжетом Гі Хун має величезні борги, живе разом з мамою, розлучений і бачить доньку не часто.
Коли він дізнається, що дочку збираються перевезти до США, він вирішує зіграти в гру, отримати виграш та отримати право опіки над дитиною.
Лі Чон Че до моменту виходу серіалу взагалі не мав акаунту в Інстаграм.
Зараз же актор почав активно вести блог, ділиться смішними фото та подробицями закадрового життя.
До речі, актор вже має більше 3 млн підписників.
Чжон Хо Ен
Гравець під номером 067
Вона зіграла роль закритої та стриманої дівчини, яка звикла покладатись лише на себе та недовіряти іншим.
Чжон Хо Ен — 27-річна модель. Популярність прийшла до дівчини після того, як вона стала учасницею реаліті-шоу “Топ-модель по-корейськи”.
Дівчина нещодавно зізналась, що “Гра в кальмара” — перша велика роль роль і взагалі перший досвід в кінематографі.
Адже раніше дівчина не знімалася в кіно і серіалах.
Акторка постійно й активно веде сторінку в соцмережі і показує своє життя.
До речі, окрім обкладинок глянцю модель показує й процев перевтілення в головну героїню серіалу.
А за цим спостерігає вже більше 10 мільйонів підписників.
Пак Хе Су
Гравець під номером 218
Як і колега по зйомкам так і друг у фільмі, Пак Хе Су теж обзавівся акаунтом у популярній соцмережі після виходу серіалу.
У серіалі йому дісталась роль друга гравця 456, який обманює матір.
До речі, для актора 2021 рік видався напрочуд щасливим.
Окрім, слави й популярності, що приніс “Гра в кальмара”, у нього народився син.
А ще він прийме участь в зйомках корейської версії “Паперового будинку”, що нині набирає обертів в Азії.Також по темі: Хочу одягатись як у кіно: найстильніші героїні кіно та серіалів ТОП 10 міні-серіалів, які можна подивитись за тиждень Розваги без карантинних обмежень: топ-10 найкращих серіалів на Netflix
Анупам Тріпатхі
Гравець під номером 199
Він — єдиний актор не корейського походження.
Сам Анупам народився в Індії, але згодом родина переїхала до Америки.
Абдул Алі також один з головних персонажів серіалу.
В кар’єрі актора серіал “Гра в кальмара” стала першим проєктом, де хлопець виконав одну з головних ролей.
Раніше він грав на другому плані, а також встиг озвучити одного з героїв мультфільму «Восьма ніч».
Нагадаємо, раніше ми розповідали: цікаві факти про серіал “Гра в кальмара”.
Фото: IMDb