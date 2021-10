“Гра в кальмара”: цікаві факти про акторів серіалу

Південнокорейський серіал “Гра в кальмара” став найпопулярнішим серіалом у історії Netflix і нині його обговорює весь світ.

Вже кілька тижнів глядачі з різних куточків світу дивляться на смертельні ігри за багатомільйоний приз і гадають, хто залишить вживих і отримає все.

Дехто, навіть, шукає підказки в сюжеті і проводить паралелі з реальним світом.

Звичайно, що така популярність не могла не зачепити акторів, які зіграли головних персонажів серіалу.

Тож, Ранок у Великому Місті зібрав добірку цікавих фактів про головних акторів серіалу “Гра в кальмара”.

За сюжетом серіалу, кожному хто погоджується зіграти в гру, присвоюється порядковий номер.

Розумний хід сценариста та режисера Хван Дон Хек, зроблений не тільки для історії, але й для зручності глядачів.

В першій серії, ми бачимо як головний герой Сонґ Джі-гун зробив ставку на тоталізаторі і вболіває за гравця під певним номером.

Надалі ми вже дивимось та вболіваємо за “своїм” гравцем під номером.

Гравець під номером 001

Він — найстарший серед головних героїв актор.

На момент зйомок йому було 76 років.

О Йон Су зіграв чоловіка у віці, якому лікарі роставили діагноз — пухлина головного мозку.

Однак, герой не збирається здаватись і чекати смерті, він виріши поборотись.

Сам актор розповідає, що пропозиція знятись в серіалі для нього була неочікуваною, адже раніше він майже завжди виконував роль буддійських ченців через зовнішній типаж.

Артист, незважаючи на поважний вік, має свій акаунт в Іnstagram, де можна знайти чимало фото та відео як з самого серіалу, так й те, що лишилось за кадром.

До речі, на його сторінці вже більше 300 тисяч підписників.

Гравець під номером 456

Він зіграв роль головного героя серіалу «Гра в кальмара».

За сюжетом Гі Хун має величезні борги, живе разом з мамою, розлучений і бачить доньку не часто.

Коли він дізнається, що дочку збираються перевезти до США, він вирішує зіграти в гру, отримати виграш та отримати право опіки над дитиною.

Лі Чон Че до моменту виходу серіалу взагалі не мав акаунту в Інстаграм.

Зараз же актор почав активно вести блог, ділиться смішними фото та подробицями закадрового життя.

До речі, актор вже має більше 3 млн підписників.

Гравець під номером 067

Вона зіграла роль закритої та стриманої дівчини, яка звикла покладатись лише на себе та недовіряти іншим.

Чжон Хо Ен — 27-річна модель. Популярність прийшла до дівчини після того, як вона стала учасницею реаліті-шоу “Топ-модель по-корейськи”.

Дівчина нещодавно зізналась, що “Гра в кальмара” — перша велика роль роль і взагалі перший досвід в кінематографі.

Адже раніше дівчина не знімалася в кіно і серіалах.

Акторка постійно й активно веде сторінку в соцмережі і показує своє життя.

До речі, окрім обкладинок глянцю модель показує й процев перевтілення в головну героїню серіалу.

А за цим спостерігає вже більше 10 мільйонів підписників.

Гравець під номером 218

Як і колега по зйомкам так і друг у фільмі, Пак Хе Су теж обзавівся акаунтом у популярній соцмережі після виходу серіалу.

У серіалі йому дісталась роль друга гравця 456, який обманює матір.

До речі, для актора 2021 рік видався напрочуд щасливим.

Окрім, слави й популярності, що приніс “Гра в кальмара”, у нього народився син.

А ще він прийме участь в зйомках корейської версії “Паперового будинку”, що нині набирає обертів в Азії.

Гравець під номером 199

Він — єдиний актор не корейського походження.

Сам Анупам народився в Індії, але згодом родина переїхала до Америки.

Абдул Алі також один з головних персонажів серіалу.

В кар’єрі актора серіал “Гра в кальмара” стала першим проєктом, де хлопець виконав одну з головних ролей.

Раніше він грав на другому плані, а також встиг озвучити одного з героїв мультфільму «Восьма ніч».

Фото: IMDb

