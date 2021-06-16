Драма, кримінал та містика: найкращі фільми з Аль Пачино

Найкращі фільми з Аль Пачино — добірка від Ранку у Великому Місті.

Талант, любов до своєї справи та харизма — основні складові успіху Аль Пачино.

Він вважається одним з найвидатніших акторів сучасного американського кіно.

Ранок у Великому Місті зібрав найпопулярніші фільми з участю Аль Пачино, які принесли йому славу.

Найкращі фільми з Аль Пачино

Хрещений батько (1972)

Режисер: Френсіс Форд Коппола.

Акторський склад: Аль Пачино, Даян Кіто, Джон Марлі, Річард Брайт, Джіанні Руссо та Руді Бонд.

Про цю серію фільмів мало хто ще не чув. Отримав аж 3 премії “Оскар”. Справжня легенда кінематографу.

Аль Пачино в ролі Майкла Корлеоне вразив всіх своєю грою та контрастом емоцій: від стриманості до емоційності та прояву темпераменту — один крок.

Сюжет: Події розгортаються у 1945-1955 роки. Без відома глави сицилійського клану мафіозі Дона Віто Корлеоне не відбувається жодна значуща подія. Але це не стосується його сім’ї.

Його син Майкл, який нещодавно повернувся з війни як герой, більше не хоче займатися “сімейним бізнесом”. Його не приваблює кримінал.

Тим часом справи в місті погіршуються: з’являються люди, що бажають встановити свій порядок. Дона Віто Корлеоне намагаються вбити.

Запах жінки (1992)

Режисер: Мартін Брест



Акторський склад: Аль Пачино, Кріс О’Доннел, Джеймс Ребхорн, Габріель Анвар, Бредлі Уітфорд та Френсіс Конрой.

Художній фільм, сценарій якого був створений на основі роману Джованні Арпіно «Морок і мед» 1969 року.

Зовсім не типова для Аль Пачино роль сліпого полковника у відставці завоювала увагу глядачів.

Цікавий факт: актор готувався до цієї ролі в школі для незрячих людей. Він не дозволяв собі зупинити погляд на будь-чому, щоб виглядати незрячим.

Сюжет: День подяки полковник розвідки у відставці Френк Слейд вирішив відсвяткувати яскраво: поїхати в Нью-Йорк, повечеряти в розкішному ресторані та розважитись із “дорогою” жінкою легкої поведінки.

А наостанок закінчити життя самогубством. Френк Слейд більше не може миритися з життям безпорадної людини.

Але його планам можуть завадити родичі, що найняли молодого студента Чарльза Сімса. Основним авданням стало наглядати за Френком та допомагати йому під час поїздки.

Чи варто казати, що полковник не був радий такому компаньйону?

Обличчя зі шрамом (1983)

Режисер: Брайан Де Пальма.

Акторський склад: Стівен Бауер, Роберт Лоджа, Ф. Мюррей Абрахам, Аль Пачино, Харріс Юлін, Марк Марголіс та Гері Сервантес.

Римейк фільму 1932 року Говарда Хоукса з урахуванням сучасних реалій.

Сюжет: В травні 1980 року більше сотні тисяч кубинців мігрували в США. Серед них — Тоні Монтана та його друг Маноло Рібер. Зустріли їх не дуже привітно та помістили в табір таких самих біженців — “Місто волі” під автострадою.

Знайомство з наркоторговцем Омаром Суаресом, людиною, що працює на одного з наркобаронів на ім’я Френк Лопес, змінює життя друзів на краще.

Поступово Тоні стає успішною та впливовою людиною. Але щастя тривало недовго, а невдачі сипались на нього одна за іншою.

Адвокат диявола (1997)

Режисер: Тейлор Хекфорд

Акторський склад: Аль Пачино, Шарліз Терон, Конні Нільсен, Кіану Рівз, Хізер Матараццо, Тамара Тюні, Дон Кінг, Ніл Джонс, Джудіт Айві та Джефрі Джонс.

Містична драма за однойменним романом Ендрю Найдермана 1997 року.

Фільм виграв премію «Сатурн» в номінації «Найкращий фільм жахів».

Сюжет: Успішний адвокат Кевін Ломакс — справжня акула в адвокатурі. Будь-яка справа, навіть, здавалося б, безнадійна закінчувалась виправданням його клієнта.

Одного разу глава юридичної контори Джон Мілтон зацікавився Кевіном та запропонував йому роботу. Звісно, Кевін погоджується та переїжджає в Нью-Йорк разом з дружиною.

Їхнє життя змінюється на краще. Але пізніше в дружини Кевіна з’являються дивні видіння та нічні жахи.

До кінця Кевін Ломакс не усвідомлював свою помилку, коли ігнорував прохання дружини залишити все та поїхати звідти.

Ірландець (2019)

Режисер: Мартін Скорсезе

Акторський склад: Роберт Де Ніро, Аль Пачино, Джо Пеші, Боббі Каннавале, Рей Романо, Стівен Грем, Джек Х’юстон та Джессі Племенс.

Драматичний фільм за сценарієм Стівена Заілляна, на основі мемуарів колишнього прокурора США Чарльза Брандта «Я чув, ти фарбуєш будинки».

Сюжет: В 1950-ті роки Френк Ширан працює водієм вантажівки, не має жодного відношення до мафії та кримінальних заворушень.

Але це було до знайомства з кримінальним авторитетом Расселом Буфаліно. Після цієї зустрічі він вже не Френк, а вбивця з прізвиськом “Ірландець”.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми з Джудом Лоу.

Фото: IMDb

Анна Мишей

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