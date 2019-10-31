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ICTV / Ранок / Образи на Хелловін 2019: якими костюмами здивували голлівудські зірки / 31.10.2019 12:05
31.10.2019 12:05
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Образи на Хелловін 2019: якими костюмами здивували голлівудські зірки

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Образи зірок на Хелловін 2019 здивують кожного. Адже поки в Україні це свято наближається, на Заході його святкують на повну.

Деякі знаменитості вже сходили на вечірки і показали свої незвичайні луки. Хто ким був – дивися у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Образи зірок на Хелловін 2019

Як відомо, раніше на святкування Хелловіна всі наряджалися в нечисту силу, але правила міняються. Тепер Хелловін більше схожий на вечірку, де кожен приходить у костюмі зі своїх фантазій, і іноді – навіть дуже відвертих.

Для прикладу, хіп-хоп виконавиця Cardi B прийшла в сексуальному костюмі медсестри. Цікаво, де вона купувала його, і в яких цілях використовуватиме пізніше 🙂


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Публикация от Iamcardib (@iamcardib)

А от вагітна модель plus-size Ешлі Грем у латексній сукні стала Джессікою Реббіт – мультиплікаційним персонажем із детективних нуар-романів про кролика Роджера. Їй пасує, що тут скажеш.


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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Знаменита американська супермодель Сінді Кроуфорд вирішила поділитися в Instagram кількома образами. На першому фото вона зі своїм чоловіком Ранде стала рокером.


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Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

А на другому зірки потішили прихильників ось такими яскравими вбраннями.


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Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Наступне фото виклала австралійська акторка Ребел Вілсон.

Мабуть, це одна з тих знаменитостей, хто ще притримується традицій свята. З вилами в руках фотографується зірка-чорт! Не в прямому сенсі, звичайно.


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Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Впізнаєте на цьому фото зірку серіалу Щоденники вампіра? Це Ніна Добрев, яка ефектно заявилась на вечірку в яскравому образі.


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Публикация от Nina Dobrev (@nina)

Ніхто не очікував такого вбрання від Джастіна Тімберлейка. Він став мікрофоном, а його дружина, власне, Джастіном. Приблизно так він виглядав у 1999 році на врученні премії American Music Awards, ще коли існувала група ‘N Sync.


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Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)

Гарячим хелловінським фото в образі русалочки порадувала модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер. І підписала: Аріель виросла.


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Публикация от Kylie(@kyliejenner)

 

І на завершальній ноті Кайлі представила свою донечку – Стормі Уебстер. Вона така маленька, але вже знаменита 🙂

Також по темі: Що приготувати з гарбуза: ТОП кращих рецептів Українська емігрантка розповіла, як насправді американці святкують Хелловін Чому варто їсти гарбуз: корисні властивості

З яскравим волоссям і в сукні з пір’ям. Ех, дівчинка росте вся в маму.


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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Готуйся до Хелловіна 2019 року і ти. Бери приклад зі знаменитостей і втілюй свої найпотаємніші фантазії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися на Хелловін у Києві

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Теги: Алла Гичка, голлівудські зірки, Хелловін
31.10.2019 12:05
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