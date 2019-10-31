Образи на Хелловін 2019: якими костюмами здивували голлівудські зірки

Образи зірок на Хелловін 2019 здивують кожного. Адже поки в Україні це свято наближається, на Заході його святкують на повну.

Деякі знаменитості вже сходили на вечірки і показали свої незвичайні луки. Хто ким був – дивися у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Образи зірок на Хелловін 2019

Як відомо, раніше на святкування Хелловіна всі наряджалися в нечисту силу, але правила міняються. Тепер Хелловін більше схожий на вечірку, де кожен приходить у костюмі зі своїх фантазій, і іноді – навіть дуже відвертих.

Для прикладу, хіп-хоп виконавиця Cardi B прийшла в сексуальному костюмі медсестри. Цікаво, де вона купувала його, і в яких цілях використовуватиме пізніше 🙂



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iamcardib (@iamcardib) 27 Окт 2019 в 12:06 PDT

А от вагітна модель plus-size Ешлі Грем у латексній сукні стала Джессікою Реббіт – мультиплікаційним персонажем із детективних нуар-романів про кролика Роджера. Їй пасує, що тут скажеш.

Знаменита американська супермодель Сінді Кроуфорд вирішила поділитися в Instagram кількома образами. На першому фото вона зі своїм чоловіком Ранде стала рокером.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 25 Окт 2019 в 12:31 PDT

А на другому зірки потішили прихильників ось такими яскравими вбраннями.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 26 Окт 2019 в 12:43 PDT

Наступне фото виклала австралійська акторка Ребел Вілсон.

Мабуть, це одна з тих знаменитостей, хто ще притримується традицій свята. З вилами в руках фотографується зірка-чорт! Не в прямому сенсі, звичайно.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson) 25 Окт 2019 в 4:19 PDT

Впізнаєте на цьому фото зірку серіалу Щоденники вампіра? Це Ніна Добрев, яка ефектно заявилась на вечірку в яскравому образі.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nina Dobrev (@nina) 26 Окт 2019 в 7:05 PDT

Ніхто не очікував такого вбрання від Джастіна Тімберлейка. Він став мікрофоном, а його дружина, власне, Джастіном. Приблизно так він виглядав у 1999 році на врученні премії American Music Awards, ще коли існувала група ‘N Sync.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) 26 Окт 2019 в 4:49 PDT

Гарячим хелловінським фото в образі русалочки порадувала модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер. І підписала: Аріель виросла.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie(@kyliejenner) 31 Окт 2019 в 12:24 PDT

І на завершальній ноті Кайлі представила свою донечку – Стормі Уебстер. Вона така маленька, але вже знаменита 🙂

З яскравим волоссям і в сукні з пір’ям. Ех, дівчинка росте вся в маму.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 27 Окт 2019 в 5:54 PDT

Готуйся до Хелловіна 2019 року і ти. Бери приклад зі знаменитостей і втілюй свої найпотаємніші фантазії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим зайнятися на Хелловін у Києві.

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