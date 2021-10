Бюджетний туризм. Як шукати дешеві авіаквитки: поради тревел-блогера

Як купити дешеві авіаквитки та полетіти за кордон за копійки.

Нещодавна Україна та Європейський Союз підписали договір про спільний авіаційний простір.

Що це значить для українців?

Кінець ціновій монополії на авіаційному ринку України. Суттєвим фактором зниження цін стане саме конкуренція.

Угода відкриває більше маршрутів з та в Україну. Ми маємо нові незвідані маршрути, щоб летіти та досліджувати їх.

Договір про “вільне небо” – це також захист прав споживачів, зокрема в питаннях затримки компенсацій за затримку рейсів.

Отже, саме час пакувати валізи, щоб летіти на відпочинок мрії.

Ранок у Великому Місті й зробив матеріал про те, як бюджетно шукати квитки для ваших майбутніх подорожей.

Своїми знаннями та власним досвідом з нами поділився тревел-блогер, ведучий на Новому телеканалі Макс Узол.

Це, мабуть, найефективніший спосіб, який вам допоможе. Варто просто підписатися на телеграм-канали, які роблять підбірки з дешевими авіаквитками.

Чудовим прикладом таких помічників є: Lowcost.UA, LowcostAvia та FunTripTo.

Той самий LowcostAvia має свій сайт, на якому можна знаходити, читати й дивитися цікаві пропозиції. Найчастіше вони якраз і показують акційні перельоти.

Такі акційні перельоти найчастіше робить Ryanair – раз на один-два тижні. Також досить часто 20% знижки робить авіакомпанія WizzAir.

“Зараз наближається чудова дата 11.11, коли теж будуть хороші знижки”, – радить тревел-блогер Максим Узол.

Якщо ви знаєте, в який період хочете полетіти, то такий агрегатор як Skyscanner зможе вам допомогти. Зазвичай у такого помічника є зручна функція – там можна обирати період і побачити найдешевші перельоти у проміжок, який ви зазначите.

Але є й мінус – він показує не всі авіалінії та напрямки.

Також чудовий ресурс для пошуку квитків – Аviasales. Тут ви без зайвих проблем зможете знайти найдешевші маршрути на потрібні вам дати.

Головна перевага – тут можна переглянути, де саме, на якому сайті чи на яких авіалініях квитки найдешевші й обрати потрібні.

Ще один непоганий агрегатор – Kiwi.com. Тут ви також зможете підібрати дешеві квитки та одразу ж бачити ціни в календарі. Це допоможе підібрати більш бюджетні дати для ваших подорожей та не витратити всі гроші світу.

У них часто можна спіймати дешеві авіаквитки.

Але тут не слід думати, що вони завжди продають бюджетні авіаквитки і що такі білети дешеві на увесь літак. Це зовсім не так.

Насправді, під час акції авіакомпанія виставляє 6 або й 4 дешевих місця. Після чого ціни досить різко зростають.

Може бути таке, що ви купите квиток за 10 євро, а ваш сусід полетить за 200 євро. Хоча сидіти ви будете поруч із ним, але ціни будуть такі різні.

Це угорська бюджетна авіакомпанія. У них часто також проводяться акції, зазвичай це знижки у розмірі 20% на авіаквитки.

Можна знайти досить хороші ціни на квитки у країни Європейського Союзу.

Приватна українська авіакомпанія, яка також здійснює дешеві авіаперевезення.

Основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа.

Турецька бюджетна авіакомпанія, яка зазвичай здійснює перевезення по Європі та Туреччині.

Непоганий балтійський авіаперевізник. Часто можна спіймати досить хороші та вигідні для вашого бюджету ціни.

Свята та вихідні прямолінійно впливають на формування цін. Чим більше свято, чим довші вихідні – тим вища ціна.

Якщо ми маємо довгі вихідні, то люди кудись летять, у них канікули, відпочинок. Попит на авіаквитки збільшується. Ціни ростуть.

Тому краще шукати квитки заздалегідь, коли ще немає цього попиту.

Плюс завжди слід дивитися на святкові дні країни, в яку країну летиш. Там може бути якесь їх свято, чи національний вихідний. Або є суєвірні країни, жителі яких принципово не беруть квитки на якісь дати.

От до прикладу, США. Вони досі бояться брати білети на 11 вересня. Зазвичай у цей день квитки дешевші.

Є свята, на які авіаквитки дешевші.

Усі ми знаємо, що перед Новим роком ціни зростають, адже більшість проводить свято з родиною. Але от одразу після Нового року, у перший тиждень, ціни значно дешевші.

Пояснюється це тим, що люди ще святкують та нікуди не планують летіти. Тому на православне Різдво досить вигідно планувати подорож.

Логічно, що найдешевшими є квитки в ті міста, які знаходяться близько від України або попит на політ туди дуже низький.

До прикладу, таким містом є Лондон. Хоч він й далеко від України, але білети туди можна знайти й за 10 євро. Чому?

Тому що для в’їзду до Великобританії потрібно мати візу, а ще там існує велика кількість інших вимог.

Найдешевші напрямки – це Польща, Швеція, Болгарія та Австрія.

Фото: Unsplash

