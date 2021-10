Відпочинок у Стамбулі: куди сходити і на що подивитись

Що подивитись у Стамбулі – шпаргалка для туриста.

Туреччина – одна з країн, доступних українцям під час карантину. Тож якщо хочеш провести вихідні чи відпустку за кордоном, ідеальним вибором стане Стамбул.

Для в’їзду достатньо сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР чи експрес-тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за 72 години до перетину кордону. Також необхідно заздалегідь оформити HES-код, заповнивши електронну анкету на сайті охорони здоров’я Туреччини.

Тож якщо плануєш незабаром відвідати Стамбул – цей матеріал для тебе. У ньому ми підготували список місць, які варто відвідати у цьому величному місті.

Ну що ж, шановні, беріть відпустку, пакуйте валізи і вирушайте у місто, яке об’єднує дві частини світу – столицю Туреччини.

Перша за розміром у Стамбулі і одна з найвидатніших шедеврів ісламської та світової архітектури.

Її вважають одним із символів міста.

Де?

У центрі столиці. Розташована на березі Мармурового моря в районі Султанахмет.

Головний палац Османської імперії. До середини ХІХ століття він був резиденцією турецьких падишахів. Там ви зможете відчути, як жили турецькі султани.

Але будьте готові, загальна площа палацу становить більше ніж 700 тисяч м².

Де?

Палац розташований на мисі стрілки Босфору та Золотого Рогу в історичному центрі Стамбула в районі Султанахмет, поруч із Собором Святої Софії.

Це один із найстаріших і найбільших парків міста. Він відносився до володінь палацу Топкапи.

Кажуть, що раніше на територію парку не могла ступити жодна проста людина, лише особи з вищих станів.

Де?

Знаходиться поруч з палацом Топкапи.

Музейний комплекс, у який входять: музей Стародавнього Сходу, кахляний кіоск та археологічний музей.

Там ви зможете побачити славнозвісний саркофаг, знайдений у 1887 році, який належав сідонському царю Абдалонімосу.

Де?

Знаходиться поруч із парком Гюльхане і палацом Тапкапи.

Знаменита тим, що в ній були поховані султан Сулейман і його кохана Роксолана.

Де?

Мечеть розташовується в старій частині міста, в районі Вефа.

Це найбільший ринок у всьому світі. Всередині ринку знаходиться ціле місто: 66 вулиць, більше 4 тисяч магазинів, мечеть, школа, баня, кафе, фонтани, 40 готелів, і це ще не все.

Чого там тільки не знайдеш, головне – не заблукати.

Загалом, Гранд базар – це рай для шопоголіка. Точніше, багатого шопоголіка. Адже ціни, кажуть, там вкрай високі.

Де?

Розташотується в районі Султанахмет, поблизу Блакитної мечеті.

Не забудьте скуштувати національні страви. Якщо вам пощастило увірвати квиток до Стамбулу, то обов’язково спробуйте: балик екмек (риба в хлібі), чі кьофте (національна закуска), лахмаджун та фаршировані мідії.

І, звичайно, не забудьте про чашечку турецької кави. Вдалого вам відпочинку.

Головне фото: Unsplash

