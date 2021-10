Найкрасивіша осінь у Європі: 7 ідей, де провести незабутні вихідні

Перед початком зими та холодів багатьом з нас хочеться провести останні теплі дні в обіймах осіннього європейського міста.

Страхова компанія «ЕКТА», у якій ви можете оформити туристичне страхування для подорожі за кордон, підготувала 7 напрямків, де в Європі цієї осені можна провести незабутній вікенд.

Гент – це університетський і культурний центр Бельгії, відомий своєю середньовічною архітектурою.

Чудовий вибір, якщо ви плануєте подорож всього на 2-3 дні. Сюди легко дістатися із Брюсселя прямим потягом Брюссель-Гент.

Рекомендуємо там прогулятись вулицями Трав і Зерновою, розташованими на набережній річки Ліс, піднятись на вежу церкви Святого Миколая, а на мосту Святого Михайла сфотографуватись на фоні найромантичнішого виду на площу міста.

Завершіть свою подорож прогулянкою історичним кварталом Патерсхол із чашкою зігріваючого напою.

Париж у цю пору року точно вас здивує.

Під впливом осіннього шарму, ще теплого сонця і меншої кількості туристів, ніж влітку, це місто закохує у себе з першого погляду на Ейфелеву вежу.

Пам’ятайте, що восени особливою є саме атмосфера міста, тому неважливо, чи побачите ви Тріумфальну арку, Єлисейські поля та Лувр, головне, щоб ви відчули смак французького свіжоспеченого круасана в кав’ярні за сніданком, зловили останні промінчики сонця на стільчику у парку Пале Рояль або ж покатались ввечері по Сені на кораблику.

Іспанія приваблює туристів не лише влітку задля морського відпочинку,а й восени, щоб помилуватись величними соборами та музеями, доки місто ще не скинуло своє цьогорічне убрання.

Рекомендуємо відвідати головну площу міста, Королівський палац Мадрида, з якого відкривається чудовий вид на місто, а також площу Кибели та Кришталевий палац у парку Ретиро.

Це місто неймовірної архітектури.

Тут панує особлива атмосфера романтики і свободи, особливо вночі, коли місто запалюється мільйонами маленьких вогників, від загального краєвиду яких затамовує подих.

Рекомендуємо відвідати Парламент, Ланцюговий міст, Будайський замок, церкву Матьяша та Рибацький бастіон. Також можете завітати в термальні купальні Сечені.

Цей гірський масив ще називають “Чорний ліс” – це місце, де оживають казки братів Грімм. Покрите воно густим хвойним та бамбуковим лісом з великої кількістю гірських озер, водоспадів, ущелин і мінеральних джерел.

Найзручніше дістатися у Шварцвальд через Фрайбург.

Тут є все для комфортного відпочинку туристів: ідеально рівні дороги, пішохідні маршрути для різних категорій відпочиваючих та проведені канатні дороги.

Осінь – це найкраща пора року, щоб відкрити для себе Італію, а Флоренція – найкраще для цього місто. Мікеланджело, Боттічеллі, Леонардо да Вінчі – місто просякнуте духом цих відомих митців, адже всі вони жили і творили тут.

Це місто-музей, не інакше.

Обов’язково відвідайте собор Санта Марія дель Фльорі, галерею Уффіці, палац Пітті, площу Республіки та площу Мікеланджело, де з вершини пагорба відкривається чудовий вид на старе місто.

Це Національний парк в Хорватії, який включає 16 крастових каскадно розташованих озер, 140 водоспадів, 20 печер і 1 унікальний буковий та хвойний ліс.

Тут щорічно з’являються нові водоспади, а також надзвичайно багата флора і фауна: понад 1200 видів рослин, 161 вид птахів, а також 259 видів тварин, таких як вовки, медведі, лісові коти, видри та інші.

Варто зауважити, що у всі ці країни можна потрапити з такими документами: паспорт повної вакцинації або негативний ПЛР-тест на Covid-19, а також медична туристична страховка, яка є обов’язковою для деяких з цих країн, і рекомендована Міністерством охорони здоров’я України задля вашої безпеки.

Оформити її можна на сайті страхової компанії «ЕКТА».

Втім, обов’язково уточнюйте актуальні умови в’їзду перед мандрівкою.

Фото: Unsplash

Головне фото: Pexels

