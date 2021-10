Лікарні переповнені! Чому Україна б’є світові антирекорди по смертності від коронавірусу

Все, що потрібно знати про ситуацію з коронавірусом в Україні.

В Україні за добу 20-го жовтня від COVID-19 померли 546 людей.

Це якби одночасно розбились три літаки Boeing 737 зі сто вісімдесят двома пасажирами у кожному!

Останні кілька тижнів Україна закріпилася на четвертій сходинці світового антирейтингу держав із найбільшою добовою смертністю від COVID-19.

Після США та Росії — із понад тисячою померлих щодня — та Румунії.

Але зважайте на кількість населення: понад 329 мільйонів у США, 144 мільйонів — у РФ, і лише 44 мільйони в Україні.

В Європі наша держава взагалі на другому місці за смертністю — після тієї ж Румунії, країни з ледь не найнижчим рівнем вакцинації в ЄС — понад 29%.

Та це все одно більше ніж в Україні, де нині повністю щеплено усього лише 15,8% населення.

Для порівняння у Південній Африці двома дозами вакцинували майже 18% населення. У Пакистані та Узбекистані – понад 17%. У Білорусі – 18,5%. Венесуела – понад 22%.

Решта невакцинованих хворих — у важкому стані борються за життя у реанімаціях, або ще гірше — вимушені помирати вдома через нестачу ліжкомісць.

Лікарі б’ють на сполох — медсистема України вже колапсує.

У червоній зоні нині 5 регіонів: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

Незабаром “почервоніють” Сумська область та Київ.

Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії, Наталія Матолінець розповідає, що за офіційними даними, з 450 пацієнтів лікарень швидкої медичної допомоги — 50 пацієнти реанімаційного відділення, серед них немає жодного вакцинованого.

Чому попри небезпеку люди бояться вакцинуватись?

Як зупинити в Україні антирекорди зі смертності від коронавірусу?

Детальніше про це дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

