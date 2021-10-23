Лікарні переповнені! Чому Україна б’є світові антирекорди по смертності від коронавірусу

Все, що потрібно знати про ситуацію з коронавірусом в Україні.
В Україні за добу 20-го жовтня від COVID-19 померли 546 людей.
Це якби одночасно розбились три літаки Boeing 737 зі сто вісімдесят двома пасажирами у кожному!
Україна — в антирейтингу
Останні кілька тижнів Україна закріпилася на четвертій сходинці світового антирейтингу держав із найбільшою добовою смертністю від COVID-19.
Після США та Росії — із понад тисячою померлих щодня — та Румунії.
Але зважайте на кількість населення: понад 329 мільйонів у США, 144 мільйонів — у РФ, і лише 44 мільйони в Україні.
В Європі наша держава взагалі на другому місці за смертністю — після тієї ж Румунії, країни з ледь не найнижчим рівнем вакцинації в ЄС — понад 29%.
Та це все одно більше ніж в Україні, де нині повністю щеплено усього лише 15,8% населення.
Це один із найгірших показників у світі!
Для порівняння у Південній Африці двома дозами вакцинували майже 18% населення. У Пакистані та Узбекистані – понад 17%. У Білорусі – 18,5%. Венесуела – понад 22%.
Відтак, коронавірус щодня забирає життя у середньому близько 500 українців.
Решта невакцинованих хворих — у важкому стані борються за життя у реанімаціях, або ще гірше — вимушені помирати вдома через нестачу ліжкомісць.Також по темі: "Туман в очах" і тромбоз сітківки. Як коронавірус б'є по зору Всіх вакцинованих контролюватимуть через 5G? Експерти спростували головні коронаміфи Коли закінчиться пандемія коронавірусу? Вчені зробили сенсаційну заяву
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