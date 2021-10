Справжні союзники Кремля в Україні. Павло Казарін пояснив, чим небезпечні циніки

Що спільного у російського пропагандиста, європейського популіста і українського корупціонера?

Правильна відповідь — цинізм.

Ця концепція заперечує вищі мотиви людини.

Замість цього циніки враховують лише найгірші людські якості і від них же відштовхуються при аналізі людської поведінки.

Чому це небезпечно?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Фото: pavelkazarin, Pixabay

