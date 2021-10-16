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Video: Справжні союзники Кремля в Україні. Павло Казарін пояснив, чим небезпечні циніки

Вже вісім років триває російсько-українська війна, а у нашій країні і досі є союзники Москви.
 
І мова не лише про відверто проросійські партії.
[read_more_news]
Що спільного у російського пропагандиста, європейського популіста і українського корупціонера? Правильна відповідь — цинізм. Ця концепція заперечує вищі мотиви людини. Замість цього циніки враховують лише найгірші людські якості і від них же відштовхуються при аналізі людської поведінки. Чому це небезпечно? Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше Казарін розповів, як позбутись міфу про братерство Росії та України. Фото: pavelkazarin, Pixabay

Справжні союзники Кремля в Україні. Павло Казарін пояснив, чим небезпечні циніки
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Вже вісім років триває російсько-українська війна, а у нашій країні і досі є союзники Москви.
 

Що спільного у російського пропагандиста, європейського популіста і українського корупціонера?

Правильна відповідь — цинізм.

Ця концепція заперечує вищі мотиви людини.

Замість цього циніки враховують лише найгірші людські якості і від них же відштовхуються при аналізі людської поведінки.

Чому це небезпечно?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше Казарін розповів, як позбутись міфу про братерство Росії та України.

Фото: pavelkazarin, Pixabay

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ICTV / Ранок / Справжні союзники Кремля в Україні. Павло Казарін пояснив, чим небезпечні циніки / 16.10.2021 10:00
16.10.2021 10:00

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