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Video: Президент Чехії Мілош Земан потрапив до лікарні. Чому його діагноз це державна таємниця

Все, що потрібно знати про президента Чехії Мілоша Земана. Не встигла Чехія обрати новий парламент та сформувати уряд, як вона втратила президента. 10 жовтня, наступного ж дня після парламентських виборів, президент країни і великий шанувальник Путіна Мілош Земан потрапив до лікарні. При чому медикам заборонили повідомляти про стан його здоров’я. До речі, Земан став очільником Чехії у 2013 року, до цього він з 1998 року був прем'єр-міністром. Президента Чехії неоднаразово критикують за дружбу з Путіним. А дії вказують на те, що його політика намагаюється втілити інтереси Росії. [read_more_news] То що ж насправді відбувається із Земаном? Чому його діагноз став державною таємницею, та чи повернеться він колись до виконання своїх обов’язків? Детальніше про це дивіться у сюжеті Костянтина Ігнатчука в його авторській рубриці "Ото таке".   Нагадаємо, раніше розповідали, як і чому до влади в Австрії прийшли комуністи. Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

Президент Чехії Мілош Земан потрапив до лікарні. Чому його діагноз це державна таємниця
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Все, що потрібно знати про президента Чехії Мілоша Земана.

Не встигла Чехія обрати новий парламент та сформувати уряд, як вона втратила президента.

10 жовтня, наступного ж дня після парламентських виборів, президент країни і великий шанувальник Путіна Мілош Земан потрапив до лікарні.

При чому медикам заборонили повідомляти про стан його здоров’я.

До речі, Земан став очільником Чехії у 2013 року, до цього він з 1998 року був прем’єр-міністром.

Президента Чехії неоднаразово критикують за дружбу з Путіним.

А дії вказують на те, що його політика намагаюється втілити інтереси Росії.

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То що ж насправді відбувається із Земаном?

Чому його діагноз став державною таємницею, та чи повернеться він колись до виконання своїх обов’язків?

Детальніше про це дивіться у сюжеті Костянтина Ігнатчука в його авторській рубриці “Ото таке”.

 

Нагадаємо, раніше розповідали, як і чому до влади в Австрії прийшли комуністи.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

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ICTV / Ранок / Президент Чехії Мілош Земан потрапив до лікарні. Чому його діагноз це державна таємниця / 20.10.2021 12:30
20.10.2021 12:30

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