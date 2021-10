Росія нападе з моря? Навіщо Велика Британія допомагає Україні зміцнити флот

Український флот стане зубатішим.

Міністерство оборони Британії веде перемовини з Україною щодо продажу нам морських ракет класу “земля-земля”, які можуть вражати декілька цілей одночасно і будуть розміщені на суднах ВМС України.

Ще минулого року Київ і Лондон підписали угоду про стратегічне партнерство.

Вона, зокрема, передбачає й розбудову та переоснащення українського флоту.

Заступник директора Центру дослідження арміх, конверсії та роззброєння Михайло Самусь каже:

“Існує навіть сума, яка буде виділятися на британську програму сприяння розвитку ВМС України, і складає вона близько півтора мільярди євро. Навіть до 2 млрд. євро. Сюди входять і розбудова військово-морських баз в Україні і будівництво спочатку в Британії, а потім і у нас — катерів, які унікально розробляються для України”.

Окрім британської існують ще 2 програми націлені на розвиток ВМС України.

Згідно з американською програмою, Україна отримає патрульні катери типу “Айленд”.

Також заплановане будівництво, продаж та передача нашій державі катерів Марк-6.

Інша програма – турецька.

Вона передбачає будівництво корветів – більш потужних кораблів, які можуть працювати у дальніх морських зонах.

Та повернімось до британської програми з її кораблями та ракетами.

“Це будуть і катери 200 тон, і ракетні катери, які складатимуть ударну силу українського флоту. Так виглядає, що британські катери можуть бути першими, які увійдуть до складу ВМС України”, — пояснює Михайло Самусь.

Але чому Україна не може встановити на судна ВМС України вітчизняні ракети?

Адже не забуваємо, що наш протикорабельний ракетний комплекс Нептун здатний убезпечити нас від атак з моря.

“Треба розуміти, що береговий і морський варіанти є різними озброєннями, оскільки застосування платформи з моря потребує інших вимог. Тому що морська платформа постійно рухається, вона знаходиться у не стабільному положенні. Морські цілі також постійно рухаються. Тобто це вже наступний етап розвитку цієї системи озброєння. Поки що морського варіанту не існує, він розробляється. Час який потрібен на розробку цього варіанту Нептуна невідомий”, — розповідає пан Самусь.

Крім того, за словами експертів, ракетний комплекс Нептун й так не підійшов би для катерів, які Великобританія розробляє для України.

Зате українська потенційна розробка може стати в нагоді для корветів, які наша держава будує спільно з Туреччиною.

Така активна розбудова війьсково-морських сил Україні надзвичайно потрібна. Після окупації Росією українського Криму у 2014му році, український флот втратив більше 80% своїх можливостей і активів.

Тому відновлення військово-морських сил — одне з найважливіших завдань для захисту українських кордонів.

Михайло Самусь вважає:

Крім того, як пише британське видання The Times, нині існують побоювання, що Росія може використати нестабільну ситуацію в енергетиці для захоплення українських територій.

Причому, такі побоювання небезпідставні. Нещодавно, російська військова авіація і флот провели чергові спільні навчання біля берегів Криму.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Pexels, Pixabay

