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ICTV Ранок 21.10.2021 12:30
21.10.2021 12:30
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На Балканах неспокійно. У Сербії може повторитися «донбаський сценарій»?

На Балканах неспокійно. У Сербії може повторитися «донбаський сценарій»?

Все, що потрібно знати про ситуацію в Сербії.

Американці боснійського, чорногорського і албанського походження закликають владу США не допустити повторення на Балканах “Донбаського сценарію”.

Вони впевнені, що в регіоні існує небезпека початку великої війни.

Ситуація на Балканах

На Балканах знову досить неспокійно: Сербія відправляє до кордону частково визнаного Косово танки і літаки, після того, як влада наказала місцевим сербам поміняти автомобільні номери на косовські.

У Чорногорії триває конфлікт між вірянами помісної автокефальної церкви і тими, хто вважає, що жителями країни повинні опікуватися сербські пастирі.

Конфліктна ситуація серйозна — з барикадами біля церков, зіткненнями з поліцією та палаючими шинами.

У Боснії і Герцеговині місцеві серби знову заговорили про в своїх територій від решти країни.

І все це на тлі заяв сербського міністра внутрішніх справ про необхідність об’єднання якогось “сербського світу”.

“Сербський мир”

Цей “сербський світ” — абсолютно точно калька з так званого “російського миру” — чарівної Кремлем ідеї відтворення СРСР або Російської імперії і підпорядкування собі сусідніх народів.

Об’єднання американців боснійського, чорногорського і албанського походження теж побачили паралелі між поки ще багато в чому номінальним “сербським світом” і вже пролили ріки крові.

Побачили і написали відкритий лист владі США із закликом не допустити на Балканах повторення того, що Росія витворяла і витворяє досі на території сусідніх з нею країн.

Також по темі: Сербський президент попросить Путіна про допомогу з Косово Путін розпалює нову війну між Сербією та Косово Балканская весна: чего хотят протестующие, и что у общего у них с Украиной?

Чи допустить США повторення на Балканах “донбаського сценарію”?

Чому регіону загрожує велика війна?

І невже це знову — справа рук Кремля?

Детальніше про все дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацірського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Ліван без світла.

Фото: Unsplash

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Теги: військовий конфлікт, Косово, Росія, Сербія, Юрій Мацарський
21.10.2021 12:30



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