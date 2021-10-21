На Балканах неспокійно. У Сербії може повторитися «донбаський сценарій»?

Все, що потрібно знати про ситуацію в Сербії.
Американці боснійського, чорногорського і албанського походження закликають владу США не допустити повторення на Балканах “Донбаського сценарію”.
Вони впевнені, що в регіоні існує небезпека початку великої війни.
Ситуація на Балканах
На Балканах знову досить неспокійно: Сербія відправляє до кордону частково визнаного Косово танки і літаки, після того, як влада наказала місцевим сербам поміняти автомобільні номери на косовські.
У Чорногорії триває конфлікт між вірянами помісної автокефальної церкви і тими, хто вважає, що жителями країни повинні опікуватися сербські пастирі.
Конфліктна ситуація серйозна — з барикадами біля церков, зіткненнями з поліцією та палаючими шинами.
У Боснії і Герцеговині місцеві серби знову заговорили про в своїх територій від решти країни.
І все це на тлі заяв сербського міністра внутрішніх справ про необхідність об’єднання якогось “сербського світу”.
“Сербський мир”
Цей “сербський світ” — абсолютно точно калька з так званого “російського миру” — чарівної Кремлем ідеї відтворення СРСР або Російської імперії і підпорядкування собі сусідніх народів.
Об’єднання американців боснійського, чорногорського і албанського походження теж побачили паралелі між поки ще багато в чому номінальним “сербським світом” і вже пролили ріки крові.
Побачили і написали відкритий лист владі США із закликом не допустити на Балканах повторення того, що Росія витворяла і витворяє досі на території сусідніх з нею країн.Також по темі: Сербський президент попросить Путіна про допомогу з Косово Путін розпалює нову війну між Сербією та Косово Балканская весна: чего хотят протестующие, и что у общего у них с Украиной?
Чи допустить США повторення на Балканах “донбаського сценарію”?
Чому регіону загрожує велика війна?
І невже це знову — справа рук Кремля?
Детальніше про все дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацірського.