Нідерланди відкриті для українців. Правила в’їзду та бюджетної подорожі

Поля тюльпанів, пряникові будиночки, мінлива погода, закуски з оселедцем, розмаїття сирів – усе це Нідерланди.
І саме Нідерланди, а не Голландія, як багато хто помилково називає.
Голландія – це назва лише одного регіону країни, про яку зараз розповімо багато цікавого.
Умови в’їзду в Нідерланди
За версією ООН, ця держава знаходиться у п’ятірці найщасливіших країн світу.
Якщо ви хочете змінити картинку перед очима, то гайда сюди.
Адже королівство Нідерланди сьогодні приймає українських туристів.
Для в’їзду в країну потрібно мати або ПЛР-тест, або швидкий тест на антиген або сертифікат про повну вакцинацію.
Важливо — мова про ті вакцини, які визнає ЄС.
До речі, Нідерланди приймають електронні варіанти сертифікату у додатку “Дія”.
Мати із собою страхування, що покриває витрати, пов’язані з COVID-19, теж вкрай необхідно.
Окрім тестів та сертифікатів, потрібно ще заповнити Health declaration, тобто форму про стан здоров’я мандрівника, прихопити біометричний паспорт і вирушати в подорож.
Як краще дістатися до Нідерландів?
Дістатися до Нідерландів можна і автівкою, і автобусом, і літаком.
Якщо автівкою — це близько доби, то автобусом — до 30 годин.
Головний мінус подорожі автівкою та автобусом — це те, що ніколи не знаєш, скільки часу проведеш на кордоні.Також по темі: На чому зекономити в Албанії? Лайфхаки для бюджетної подорожі Рай для "зайців"? Що треба знати про громадський транспорт у Німеччині Країна в смартфоні. Емігрант розповів, як Естонії вдалося втілити українську мрію
А ось літаком до Нідерландів можна дістатися прямим рейсом за 3 години.
І навіть місто обрати на свій смак — Амстердам, Ейндховен, Роттердам, Маастріхт тощо.
Що подивитися у Нідерландах?
У Нідерландах нудьгувати не доведеться.
Чого тільки варте розмаїття тутешніх музеїв:
Музеї сиру і тюльпанів, кіно і Ван Гога, Рембранта і мадам Тюссо, діамантів, сексу і навіть людського тіла!
Вартість квитків, у середньому складає від 5 євро до 25. Це від 150 до 760 грн.
Якщо хочете заощадити кілька євро, знайдіть офіційні сайти музеїв і придбайте онлайн-квитки.
Як правило, так вони коштують дешевше. І у черзі стояти не треба.
Більше корисних лайфхаків шукайте у нашому сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали неочікувані факти про Нідерланди.
Фото: Pexels