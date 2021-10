Нідерланди відкриті для українців. Правила в’їзду та бюджетної подорожі

Поля тюльпанів, пряникові будиночки, мінлива погода, закуски з оселедцем, розмаїття сирів – усе це Нідерланди.

І саме Нідерланди, а не Голландія, як багато хто помилково називає.

Голландія – це назва лише одного регіону країни, про яку зараз розповімо багато цікавого.

За версією ООН, ця держава знаходиться у п’ятірці найщасливіших країн світу.

Якщо ви хочете змінити картинку перед очима, то гайда сюди.

Адже королівство Нідерланди сьогодні приймає українських туристів.

Важливо — мова про ті вакцини, які визнає ЄС.

До речі, Нідерланди приймають електронні варіанти сертифікату у додатку “Дія”.

Мати із собою страхування, що покриває витрати, пов’язані з COVID-19, теж вкрай необхідно.

Окрім тестів та сертифікатів, потрібно ще заповнити Health declaration, тобто форму про стан здоров’я мандрівника, прихопити біометричний паспорт і вирушати в подорож.

Дістатися до Нідерландів можна і автівкою, і автобусом, і літаком.

Якщо автівкою — це близько доби, то автобусом — до 30 годин.

Головний мінус подорожі автівкою та автобусом — це те, що ніколи не знаєш, скільки часу проведеш на кордоні.

А ось літаком до Нідерландів можна дістатися прямим рейсом за 3 години.

І навіть місто обрати на свій смак — Амстердам, Ейндховен, Роттердам, Маастріхт тощо.

У Нідерландах нудьгувати не доведеться.

Чого тільки варте розмаїття тутешніх музеїв:

Музеї сиру і тюльпанів, кіно і Ван Гога, Рембранта і мадам Тюссо, діамантів, сексу і навіть людського тіла!

Якщо хочете заощадити кілька євро, знайдіть офіційні сайти музеїв і придбайте онлайн-квитки.

Як правило, так вони коштують дешевше. І у черзі стояти не треба.

Більше корисних лайфхаків шукайте у нашому сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали неочікувані факти про Нідерланди.

Фото: Pexels

