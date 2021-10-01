На чому зекономити в Албанії? Лайфхаки для бюджетної подорожі

Албанія — не попсовий вибір відпочинку. Можна сказати екзотичний. Так вважали до певного часу.
Коли на початку літа ЄС відклав відкриття кордонів, влада Албанії зробила з точністю до навпаки – оголосила, що готова відкривати туристичний сезон.
І ось цікавість до країни суттєво зросла. Але з 6-го вересня в Албанії діють нові правила.
Що потрібно для в’їзду в Албанію
З 6-го вересня в Албанії діють нові правила.
Для поїздки в балканську країну потрібно зробити один з документів:
- ПЛР тест не пізніше, ніж за 72 годи до перетину кордону;
- тест на антиген не пізніше ніж за 48 годин;
- сертифікат про повну вакцинацію з останнім щепленням не менше ніж за 2 тижні до подорожі;
- довідку про те, що ви перехворіли коронавірусом протягом останніх 6 місяців. Дітям до 6 років такі довідки не потрібні.
Приємно те, що самоізоляція після повернення з Албанії в Україну — не потрібна!
Ще один момент.
Зараз в країні діє комендантська година з 23:00-6:00 і відповідно бари та ресторани у цей час закриті.
Утім, не засмучуйтеся, їжу можна замовити.
Захопіть із собою готівку
В Албанії майже ніде не можна розрахуватися безготівково. За виключенням небагатьох готелів та ресторанів.
Краще мати при собі долари чи євро.
Їх ви легко обміняєте на місцеву валюту — лек.
У крайньому випадку місцеві беруть євро та долари, але решту видають леками.
Головне – не обмінювати валюту “з рук”, аби не стикнутися з аферистами.
Перед поїздкою, якщо берете з собою картку, краще попереджати свій банк, про те, що плануєте користатися карткою за кордоном.
Аби потім ваш банк у незручний момент не подумав, що карткою керують зловмисники і не заблокували її.
Правила економії в Албанії
На чому в Албанії зекономити точно можна, так це житло.
По-перше, на цей курорт ще не зайшли великі мережі готелів.
І навіть місцеві 5-ти зіркові можуть коштувати незахмарно.
А по-друге, є альтернативи.Також по темі: Культурна столиця Африки. Українська емігрантка розповіла несподівані факти про Марокко Що відбувається за межами all inclusive? Емігрантка показала нетуристичний бік Єгипту Ціни — космос! Емігрант про життя в Південній Кореї
Які саме?
А також як зекономити на квитках до Албанії?
Дивіться у нашому сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про мальовничий маршрут Албанією.
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