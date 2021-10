На чому зекономити в Албанії? Лайфхаки для бюджетної подорожі

Албанія — не попсовий вибір відпочинку. Можна сказати екзотичний. Так вважали до певного часу.

Коли на початку літа ЄС відклав відкриття кордонів, влада Албанії зробила з точністю до навпаки – оголосила, що готова відкривати туристичний сезон.

І ось цікавість до країни суттєво зросла. Але з 6-го вересня в Албанії діють нові правила.

Для поїздки в балканську країну потрібно зробити один з документів:

Ще один момент.

Зараз в країні діє комендантська година з 23:00-6:00 і відповідно бари та ресторани у цей час закриті.

Утім, не засмучуйтеся, їжу можна замовити.

В Албанії майже ніде не можна розрахуватися безготівково. За виключенням небагатьох готелів та ресторанів.

Краще мати при собі долари чи євро.

Їх ви легко обміняєте на місцеву валюту — лек.

У крайньому випадку місцеві беруть євро та долари, але решту видають леками.

Перед поїздкою, якщо берете з собою картку, краще попереджати свій банк, про те, що плануєте користатися карткою за кордоном.

Аби потім ваш банк у незручний момент не подумав, що карткою керують зловмисники і не заблокували її.

На чому в Албанії зекономити точно можна, так це житло.

По-перше, на цей курорт ще не зайшли великі мережі готелів.

І навіть місцеві 5-ти зіркові можуть коштувати незахмарно.

А по-друге, є альтернативи.

Які саме?

А також як зекономити на квитках до Албанії?

Дивіться у нашому сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про мальовничий маршрут Албанією.

Фото: Unsplash

