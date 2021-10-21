Рай для “зайців”? Що треба знати про громадський транспорт у Німеччині

Українська емігрантка про життя в Німеччині.
Країна-педант, країна-відмінниця – хто хоча б раз був у Німеччині, напевно, здогадався, що ми зараз саме про неї.
4 роки тому наша землячка Христина поїхала здобувати освіту в німецьке місто Ганновер.
І до сьогодні воно її не відпускає.
Емігрантка розповість, чим громадський транспорт у Німеччині відрізняється від українського.
“Рай” для зайців?
Напевно кожна українська людина, коли опиняється в Німеччині починає заздрити тому, як там працює транспортна система.
На перший погляд, там все так, як і в Україні, з одним “але” — у Німеччині все набагато злагодженіше, пунктуальніше і чистіше.
Вхід – вільний. Оплата – на совість.
Христину здивувало, що в німецький громадський транспорт можна спокійно зайти, не маючи квитка.
От тільки — не варто, дорожче вийде.
Христина каже, Німеччина — рай для тих, хто полюбляє їздити зайцем, проте не радить випробовувати долю:
Якщо попастися контролерам, модна отримати штраф близько 60 євро.
За спостереженнями Христини, часом в жителям Німеччини взагалі не доводиться ні на квитки витрачатися, ні на штрафи, адже їхній проїзд оплачує роботодавець.
“Мій роботодавець покриває вартість місячного проїзного квитка в Гановері на всі види міського транспорту”, — каже українка.
Компенасація дискомфорт
Ще одна річ, яка дуже здивувала Христину, і повірте здивує вас – це те, що німецька транспортна система компенсує майже будь-який дискомфорт пасажирів.
Довго чекав транспорт абозабруднив одяг поки їхав? За все це можна вибити гроші.Також по темі: Пороми замість тролейбусів: чим громадський транспорт у Туреччині відрізняється від українського Вчителі заробляють кілька тисяч доларів? Українські емігранти про роботу у В'єтнамі Як емігранти з усього світу уживаються в Ізраїлі?
Якщо метро або трамвай запізнюється більше ніж на 20 хв, то вам повернуть вартість квитка.
А в разі запізнення потяга більше ніж на 60 хвилин, і за відсутності іншої альтернативи дістатися точки призначення, ви можете скористатися таксі і залізнична компанія поверне вам гроші.
Безпека — насамперед
Німецька транспортна система з повагою ставиться не лише до часу та комфорту свої пасажирів, а і турбується про їхню безпеку. Особливо — про безпеку жінок.
“Якщо ви жінка і подорожуєте або користуєтеся громадським транспортом ввечері після 10 години, то фірма німецького громадського транспорту запропонує вам викликати жіноче таксі зі знижкою від станції громадського транспорту до вашого будинку”, — розповідає Христина.
З таким турботливим громадським транспортом і власна автівка не потрібна – але так здається лише нам.
Самі німці не особливо охоче користуються своїми пречудовими метро, трамваями та автобусами.
Чому?
Дивіться у сюжеті рубрики “Емігранти”.
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