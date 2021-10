Рай для “зайців”? Що треба знати про громадський транспорт у Німеччині

Українська емігрантка про життя в Німеччині.

Країна-педант, країна-відмінниця – хто хоча б раз був у Німеччині, напевно, здогадався, що ми зараз саме про неї.

4 роки тому наша землячка Христина поїхала здобувати освіту в німецьке місто Ганновер.

І до сьогодні воно її не відпускає.

Емігрантка розповість, чим громадський транспорт у Німеччині відрізняється від українського.

Напевно кожна українська людина, коли опиняється в Німеччині починає заздрити тому, як там працює транспортна система.

На перший погляд, там все так, як і в Україні, з одним “але” — у Німеччині все набагато злагодженіше, пунктуальніше і чистіше.

Вхід – вільний. Оплата – на совість.

Христину здивувало, що в німецький громадський транспорт можна спокійно зайти, не маючи квитка.

От тільки — не варто, дорожче вийде.

Христина каже, Німеччина — рай для тих, хто полюбляє їздити зайцем, проте не радить випробовувати долю:

За спостереженнями Христини, часом в жителям Німеччини взагалі не доводиться ні на квитки витрачатися, ні на штрафи, адже їхній проїзд оплачує роботодавець.

“Мій роботодавець покриває вартість місячного проїзного квитка в Гановері на всі види міського транспорту”, — каже українка.

Ще одна річ, яка дуже здивувала Христину, і повірте здивує вас – це те, що німецька транспортна система компенсує майже будь-який дискомфорт пасажирів.

Довго чекав транспорт абозабруднив одяг поки їхав? За все це можна вибити гроші.

Якщо метро або трамвай запізнюється більше ніж на 20 хв, то вам повернуть вартість квитка.

А в разі запізнення потяга більше ніж на 60 хвилин, і за відсутності іншої альтернативи дістатися точки призначення, ви можете скористатися таксі і залізнична компанія поверне вам гроші.

Німецька транспортна система з повагою ставиться не лише до часу та комфорту свої пасажирів, а і турбується про їхню безпеку. Особливо — про безпеку жінок.

“Якщо ви жінка і подорожуєте або користуєтеся громадським транспортом ввечері після 10 години, то фірма німецького громадського транспорту запропонує вам викликати жіноче таксі зі знижкою від станції громадського транспорту до вашого будинку”, — розповідає Христина.

З таким турботливим громадським транспортом і власна автівка не потрібна – але так здається лише нам.

Самі німці не особливо охоче користуються своїми пречудовими метро, трамваями та автобусами.

Чому?

Дивіться у сюжеті рубрики “Емігранти”.

Фото: Unsplash

