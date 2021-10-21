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ICTV Ранок 21.10.2021 18:00
21.10.2021 18:00
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Рай для “зайців”? Що треба знати про громадський транспорт у Німеччині

Рай для “зайців”? Що треба знати про громадський транспорт у Німеччині

Українська емігрантка про життя в Німеччині.

Країна-педант, країна-відмінниця – хто хоча б раз був у Німеччині, напевно, здогадався, що ми зараз саме про неї.

4 роки тому наша землячка Христина поїхала здобувати освіту в німецьке місто Ганновер.

І до сьогодні воно її не відпускає.

Емігрантка розповість, чим громадський транспорт у Німеччині відрізняється від українського.

“Рай” для зайців?

Напевно кожна українська людина, коли опиняється в Німеччині починає заздрити тому, як там працює транспортна система.

На перший погляд, там все так, як і в Україні, з одним “але” — у Німеччині все набагато злагодженіше, пунктуальніше і чистіше.

Вхід – вільний. Оплата – на совість.

Христину здивувало, що в німецький громадський транспорт можна спокійно зайти, не маючи квитка.

От тільки — не варто, дорожче вийде.

Христина каже, Німеччина — рай для тих, хто полюбляє їздити зайцем, проте не радить випробовувати долю:

Якщо попастися контролерам, модна отримати штраф близько 60 євро.

За спостереженнями Христини, часом в жителям Німеччини взагалі не доводиться ні на квитки витрачатися, ні на штрафи, адже їхній проїзд оплачує роботодавець.

“Мій роботодавець покриває вартість місячного проїзного квитка в Гановері на всі види міського транспорту”, — каже українка.

Компенасація дискомфорт

Ще одна річ, яка дуже здивувала Христину, і повірте здивує вас – це те, що німецька транспортна система компенсує майже будь-який дискомфорт пасажирів.

Довго чекав транспорт абозабруднив одяг поки їхав? За все це можна вибити гроші.

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Якщо метро або трамвай запізнюється більше ніж на 20 хв, то вам повернуть вартість квитка.

А в разі запізнення потяга більше ніж на 60 хвилин, і за відсутності іншої альтернативи дістатися точки призначення, ви можете скористатися таксі і залізнична компанія поверне вам гроші.

Безпека — насамперед

Німецька транспортна система з повагою ставиться не лише до часу та комфорту свої пасажирів, а і турбується про їхню безпеку. Особливо — про безпеку жінок.

“Якщо ви жінка і подорожуєте або користуєтеся громадським транспортом ввечері після 10 години, то фірма німецького громадського транспорту запропонує вам викликати жіноче таксі зі знижкою від станції громадського транспорту до вашого будинку”, — розповідає Христина.

З таким турботливим громадським транспортом і власна автівка не потрібна – але так здається лише нам.

Самі німці не особливо охоче користуються своїми пречудовими метро, трамваями та автобусами.

Чому?

Дивіться у сюжеті рубрики “Емігранти”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Естонія стала цифровою державою.

Фото: Unsplash

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Теги: емігранти, Німеччина
21.10.2021 18:00



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