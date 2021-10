Готуємося до холодів. Експерт розповів, як обрати зимові шини

Якщо середньодобова температура повітря 5 градусів і тримається декілька днів — вже можна перевзувати автівку — з літньої на зимову.

Але як правильно обирати зимові покришки, якщо сам не профі?

Ми поспілкувались із експертом і з’ясували, що вибір шин залежить від певних чинників.

Менеджер з продажу компанії “Інфошина” Антон Мосійчук пояснює:

“Є такі види покришок, як європейка, асвальтне колесо, арктична липучка і шиповані колеса. Головною відмінною рисою європейки від арктичної шини — це плечова зона. Як правило, на європейці вона полога і гладенька, а на арктичній — яскраво виражена, з куточком. У шипованих коліс, очевидно, є шипи”.

За словами експерта, європейки буде достатньо тим, хто катається виключно по проспектах.

А тим, хто живе за містом і ризикує втрапити у нерозчищені дороги, необхідна арктична шина.

Існує літня, зимова та всесезонна гума.

У нашому кліматі літню краще замінювати одразу на зимову.

Оскільки всесезонка більше підходить для помірного клімату, з невеликими перепадами температур.

І слугуватиме у міжсезоння, на кшталт, демісезонної куртки.

Тму дивитись слід одразу на зимові покришки.

Антон Мосійчук каже:

Навіщо при виборі шин приглядатись ще й до розміру та малюнку протектору?

Дивіться у нашому сюжеті.

