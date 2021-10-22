Готуємося до холодів. Експерт розповів, як обрати зимові шини

Якщо середньодобова температура повітря 5 градусів і тримається декілька днів — вже можна перевзувати автівку — з літньої на зимову.
Але як правильно обирати зимові покришки, якщо сам не профі?
Ми поспілкувались із експертом і з’ясували, що вибір шин залежить від певних чинників.
Умови експлуатації
Менеджер з продажу компанії “Інфошина” Антон Мосійчук пояснює:
“Є такі види покришок, як європейка, асвальтне колесо, арктична липучка і шиповані колеса. Головною відмінною рисою європейки від арктичної шини — це плечова зона. Як правило, на європейці вона полога і гладенька, а на арктичній — яскраво виражена, з куточком. У шипованих коліс, очевидно, є шипи”.
За словами експерта, європейки буде достатньо тим, хто катається виключно по проспектах.
А тим, хто живе за містом і ризикує втрапити у нерозчищені дороги, необхідна арктична шина.
Якщо ви долаєте великі відстані за 1 підхід, тоді ставте шиповані колеса, — радить Антон Мосійчук.
Особливості клімату
Існує літня, зимова та всесезонна гума.
У нашому кліматі літню краще замінювати одразу на зимову.
Оскільки всесезонка більше підходить для помірного клімату, з невеликими перепадами температур.
І слугуватиме у міжсезоння, на кшталт, демісезонної куртки.
Тму дивитись слід одразу на зимові покришки.
Антон Мосійчук каже:
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Зимові шини можна експлуатувати або 4 роки, або поки не зносяться.
Навіщо при виборі шин приглядатись ще й до розміру та малюнку протектору?
Дивіться у нашому сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли змінювати гуму.
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