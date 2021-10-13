Що “свіжіша” шина, то краще? Експерт спростував популярні міфи про покришки

Вчасно і якісно перевзута машина — один із багатьох факторів безпечної їзди.
Та як обрати якісні покришки, які ідеально підійдуть твоєму авто, – питання!
До того ж тема ця обросла міфами і стереотипами. Ми спробуємо розвінчати найпопулярніші з них.
МІФ: Що “свіжіша шина”, то краще!
Подейкують, що найкраще обирати резину, яку випустили місяць тому. Так би мовити, свіженька партія.
Але як жартують профі, свіжою може бути ковбаса.
А у шини є строк придатності та строк експлуатації, які вказані виробником.
Експерт Антон Мосійчук пояснює:
“Якщо говорити про терміни експлуатації, вони складають 4 роки, ну, або по зносу. А що стосується зберігання шин, точніше термінів реалізації, то навіть, якщо шині 4 роки і з нею все гаразд, вона вважається якісним продуктом. Адже це не банан, не булка і не ковбаса. Особливо, коли мова йде про світові бренди”.
МІФ: “Замість двох комплектів, краще мати один всесезонний!”
А дійсно, навіщо чергувати зимову та літню резину, якщо можна обрати одну – всесезонну.
Хіба не економія часу і грошей?
Ні, це омана!
Антон Мосійчук пояснює:
Поняття всесезонна шина більше стосується тих кліматичних поясів, у яких взимку температруа коливаєтсья від +5 до -5.
За словами експерта, таке може пройти в деяких штатах Америки, але аж ніяк не в Україні.
“У нашому кліматичному поясі поняття всесезонки в цілому відсутнє, оскільки немає такого складу гуми, який ефективним буде і при +30, і при -30. Тому характеристики будуть страждати що влітку, що взимку”, — каже фахівець.
МІФ: “Шину легко підробити!”
У наш час скопіювати можна майже все.
Утім, слід пам’ятати, що шина – це не айфон, і її навряд чи візьмуться підробляти.
І ось чому:
Сировина, витрачена на виготовлення колеса, коштує 5 баксів, а ось розробка того складу гуми, який там використовується, — значно дорожче.
Тому Андрій Мосійчук запевняє підробляти шини, як мінімум, не вигідно.
Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про еволюцію коліс.
Фото: Pixabay