Що “свіжіша” шина, то краще? Експерт спростував популярні міфи про покришки

Вчасно і якісно перевзута машина — один із багатьох факторів безпечної їзди.

Та як обрати якісні покришки, які ідеально підійдуть твоєму авто, – питання!

До того ж тема ця обросла міфами і стереотипами. Ми спробуємо розвінчати найпопулярніші з них.

Подейкують, що найкраще обирати резину, яку випустили місяць тому. Так би мовити, свіженька партія.

Але як жартують профі, свіжою може бути ковбаса.

А у шини є строк придатності та строк експлуатації, які вказані виробником.

Експерт Антон Мосійчук пояснює:

“Якщо говорити про терміни експлуатації, вони складають 4 роки, ну, або по зносу. А що стосується зберігання шин, точніше термінів реалізації, то навіть, якщо шині 4 роки і з нею все гаразд, вона вважається якісним продуктом. Адже це не банан, не булка і не ковбаса. Особливо, коли мова йде про світові бренди”.

А дійсно, навіщо чергувати зимову та літню резину, якщо можна обрати одну – всесезонну.

Хіба не економія часу і грошей?

Ні, це омана!

Антон Мосійчук пояснює:

За словами експерта, таке може пройти в деяких штатах Америки, але аж ніяк не в Україні.

“У нашому кліматичному поясі поняття всесезонки в цілому відсутнє, оскільки немає такого складу гуми, який ефективним буде і при +30, і при -30. Тому характеристики будуть страждати що влітку, що взимку”, — каже фахівець.

У наш час скопіювати можна майже все.

Утім, слід пам’ятати, що шина – це не айфон, і її навряд чи візьмуться підробляти.

І ось чому:

Тому Андрій Мосійчук запевняє підробляти шини, як мінімум, не вигідно.

Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про еволюцію коліс.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.