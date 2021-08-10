УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Заправляти тільки на одній АЗС? Експерти розповіли, як підготувати авто до подорожі

Як підготуватися до подорожі власною автівкою. Подорожувати автівкою — окремий вид романтики. Але перед тим, як вирушати в мандрівку, потрібно ретельно перевірити свій транспорт. На що варто звернути увагу? Що слід взяти із собою в дорогу? Чому важливо заправляти автівку на одній мережі АЗС? На ці та багато інших запитань відповість експерт. Відповіді шукайте у відео. [read_more_news] Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безкоштовно отримати землю. Фото: Pexels

Заправляти тільки на одній АЗС? Експерти розповіли, як підготувати авто до подорожі
0 Коментувати

Як підготуватися до подорожі власною автівкою.

Подорожувати автівкою — окремий вид романтики.

Але перед тим, як вирушати в мандрівку, потрібно ретельно перевірити свій транспорт.

На що варто звернути увагу? Що слід взяти із собою в дорогу?

Чому важливо заправляти автівку на одній мережі АЗС?

На ці та багато інших запитань відповість експерт.

Відповіді шукайте у відео.

Також по темі: ПДР по-новому. Водіям дозволять фіксувати порушення інших автомобілістів? Автомобілі та побутова техніка подорожчають. У чому причина В Україні повернуть обов'язковий техогляд автомобілів?

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безкоштовно отримати землю.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Заправляти тільки на одній АЗС? Експерти розповіли, як підготувати авто до подорожі / 10.08.2021 14:30
10.08.2021 14:30

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь