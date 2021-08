Заправляти тільки на одній АЗС? Експерти розповіли, як підготувати авто до подорожі

Як підготуватися до подорожі власною автівкою.

Подорожувати автівкою — окремий вид романтики.

Але перед тим, як вирушати в мандрівку, потрібно ретельно перевірити свій транспорт.

На що варто звернути увагу? Що слід взяти із собою в дорогу?

Чому важливо заправляти автівку на одній мережі АЗС?

На ці та багато інших запитань відповість експерт.

Відповіді шукайте у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безкоштовно отримати землю.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.