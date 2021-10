Еволюція коліс: хто створив першу резину і як з’явилися автошини

Без Томаса Едісона – не мали б ми лампочки, без Олександра Белла – телефону, а Джону Данлопу завдячуємо винаходом покришки на колесо.

Але давайте з самого спочатку.

Сучасний варіант гуми винайшов Чарльз Гудієр.

Адже попередні варіанти гумових виробів мали багатенько недоліків – плавилися на сонці, тріскалися на морозі і смерділи.

Як і інші, хімік марив створити ідеальний матеріал.

Настільки сильно він цього хотів, що в гонитві за ідеєю збанкротував і навіть за це сидів у в’язниці.

Втім, повернувшись, довів справу до кінця – створив резину.

Процес поєднання каучуку, сірки і гарячої плити назвав вулканізацією, на честь римського бога вогню Вулкана.

Згодом отримав патент на винахід, але не зміг його монетизувати. Як з боргами почав, так з ними і закінчив.

Схожа доля спіткала винахідника Роберта Вільяма Томпсона.

Він став першим, хто додумався зробити “повітряні покришки”, тобто шини накачані повітрям з еластичного матеріалу.

Транспортні засоби: карети, вози, велосипеди були. А амортизації в них ніякої.

Адже на дерев’яні колеса тоді надягали сталеві чи шкіряний обідки.

Вони ніяк не пом’якшувало рух, але хоч трохи захищали колеса від ушкоджень.

Винахідник вирішив зробити колеса комфортними, додавши пружну гумову шину.

У 1846 році запатентоване творіння шотландця, на жаль, не прижилося – багато матеріалів, не зручне в експлуатації та ще й недешеве задоволення.

До ідеї пневматичних покришок повернулися майже через 40 років. З уроків економіки ми знаємо: попит породжує пропозицію. Так от реальний попит на покришки з’явився через Джона Данлопа, а точніше його сина.

Хлопчик часто падав із незручного велосипеда. Тоді турботливий батько взяв звичайний садовий шланг, накачав його повітрям та приєднав до залізних коліс. Так їздити стало зручніше.

У 1888 вже колишній ветеринар і новоспечений інженер вирішив запатентувати свій винахід.

Йому вдалося це зробити, але згодом ліцензію скасували, адже пневматичні шини вже запатентовані Томпсоном.

Якщо говорити про автошини.

Першими винахідниками стали брати Андре і Едуард Мішлени.

Спочатку вони, як і усі пробували модернізували велошину, зробивши її змінною.

А потім влаштували фурор і запатентували автомобільну пневматичну.

До речі, у 1895-му у Франції ще й участь взяли у перших автоперегонах на автівці з новенькими покришками.

Хоча вони не перемогли, увагу привернули чималу.

Детальніше про еволюцію шин та їх сучасне виробництво, дивіться у сюжеті.

