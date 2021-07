Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото

І знову легендарна супермодель, зірка 90-х Наомі Кемпбелл приємно шокує підписників Instagram своїм розкішним тілом.

Так нещодавно відома “Чорна пантера” знялась у рекламі літньої колекції відомого бренду в купальнику і не тільки…

І залюбки поділилась цими знімками з підписниками.

Фото встигло зібрати майже 250 тисяч лайків і море слів щирого захоплення.

Зірка й справді неймовірно виглядає на свої 51…

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше розповідали про гарячу фотосесію Емілі Ратаковскі.

Фото: gifer

