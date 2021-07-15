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ICTV Ранок 15.07.2021 21:30
15.07.2021 21:30
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Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото


І знову легендарна  супермодель, зірка 90-х Наомі Кемпбелл приємно шокує підписників Instagram своїм розкішним тілом.

Так нещодавно відома “Чорна пантера” знялась у рекламі літньої колекції відомого бренду в купальнику і не тільки…

І залюбки поділилась цими знімками з підписниками.

Фото встигло зібрати майже 250 тисяч лайків і море слів щирого захоплення.

Зірка й справді неймовірно виглядає на свої 51…

Також по темі: 54-річна акторка Сальма Гаєк виклала у мережу оголений знімок Стала мамою у 50. Наомі Кемпбелл показала знімок новонародженої дитини Девід Бекхем засвітив оголений торс в Instagram

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше розповідали про гарячу фотосесію Емілі Ратаковскі.

Фото: gifer

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Теги: інстаграм зірок, Наомі Кемпбелл
15.07.2021 21:30



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