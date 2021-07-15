Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото

І знову легендарна супермодель, зірка 90-х Наомі Кемпбелл приємно шокує підписників Instagram своїм розкішним тілом.
Так нещодавно відома “Чорна пантера” знялась у рекламі літньої колекції відомого бренду в купальнику і не тільки…
І залюбки поділилась цими знімками з підписниками.
Фото встигло зібрати майже 250 тисяч лайків і море слів щирого захоплення.
Зірка й справді неймовірно виглядає на свої 51…Також по темі: 54-річна акторка Сальма Гаєк виклала у мережу оголений знімок Стала мамою у 50. Наомі Кемпбелл показала знімок новонародженої дитини Девід Бекхем засвітив оголений торс в Instagram
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Фото: gifer