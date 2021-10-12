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ICTV Ранок 12.10.2021 20:20
12.10.2021 20:20
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Оце так ноги! Бейонсе поділилась фото в гарячому образі

Оце так ноги! Бейонсе поділилась фото в гарячому образі

У дуже сексуальному костюмі Бейонсе похизувалась розкішними ногами.

Так днями популярна 40-річна американська співачка опублікувала у своєму Instagram ось таке гаряче фото:

У королеви Бі є традиція — вона практично ніколи не коментує своїх фото.

А навіщо, якщо слова зайві?

Ну, і з цим завданням чудово справляється аудиторія співачки, яка на хвилиночку складає цілих 213 мільйонів.

От  і виходить, що під кожнісіньким фото зірки мільйони лайків та тисячі компліментів різними мовами.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показувли, як Бейонсе з чоловіком кінофестиваль відвідали.

Фото: giphy 

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Теги: інстаграм зірок, Бейонсе, шоу-бізнес
12.10.2021 20:20



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