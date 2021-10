Оце так ноги! Бейонсе поділилась фото в гарячому образі

У дуже сексуальному костюмі Бейонсе похизувалась розкішними ногами.

Так днями популярна 40-річна американська співачка опублікувала у своєму Instagram ось таке гаряче фото:

У королеви Бі є традиція — вона практично ніколи не коментує своїх фото.

А навіщо, якщо слова зайві?

Ну, і з цим завданням чудово справляється аудиторія співачки, яка на хвилиночку складає цілих 213 мільйонів.

От і виходить, що під кожнісіньким фото зірки мільйони лайків та тисячі компліментів різними мовами.

Фото: giphy

