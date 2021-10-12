Оце так ноги! Бейонсе поділилась фото в гарячому образі

У дуже сексуальному костюмі Бейонсе похизувалась розкішними ногами.
Так днями популярна 40-річна американська співачка опублікувала у своєму Instagram ось таке гаряче фото:
У королеви Бі є традиція — вона практично ніколи не коментує своїх фото.
А навіщо, якщо слова зайві?
Ну, і з цим завданням чудово справляється аудиторія співачки, яка на хвилиночку складає цілих 213 мільйонів.
От і виходить, що під кожнісіньким фото зірки мільйони лайків та тисячі компліментів різними мовами.Також по темі: Немає чого приховувати. Ріанна вразила новими гарячими фото Шикарні форми. Шакіра прикрасила обкладинку жіночого глянцю Джей Ло в золотих ботфортах. Співачка продемонструвала гарячий образ
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Нагадаємо, раніше ми показувли, як Бейонсе з чоловіком кінофестиваль відвідали.
Фото: giphy