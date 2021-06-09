Тіна Кароль похизувалася пишним декольте

Народна артистка України Тіна Кароль приємно потішила шанувальниками новими знімками.

Співачка виклала на своїй сторінці звабливі світлини із фотосесії.

Зірка позувала в сексуальній сукні з розрізами на талії та відвертим декольте.

Знімки зібрали майже 70 тисяч вподобань.

Фанати Кароль зауважили в коментарях, що і не одразу помітили кольє, про яке написала у пості знаменитість.

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Нагадаємо, раніше ми писали про пікантні фото Ріанни.

Фото: tina_karol

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