Тіна Кароль похизувалася пишним декольте

Народна артистка України Тіна Кароль приємно потішила шанувальниками новими знімками.
Співачка виклала на своїй сторінці звабливі світлини із фотосесії.
Зірка позувала в сексуальній сукні з розрізами на талії та відвертим декольте.
Знімки зібрали майже 70 тисяч вподобань.Також по темі: Секрети маркетингу. Тіна Кароль сексуально рекламувала шовкові хустинки "Скандальна" фотосесія. Тіна Кароль поділилася розкішними знімками Скандал. Тіна Кароль представила новий кліп
Фанати Кароль зауважили в коментарях, що і не одразу помітили кольє, про яке написала у пості знаменитість.
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Нагадаємо, раніше ми писали про пікантні фото Ріанни.
Фото: tina_karol