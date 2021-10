Фотосесія у польоті. Анджеліна Джолі продемонструвала відмінну розтяжку

Анджеліна Джолі у польоті.

Нещодавно відома голілвудська акторка знялась для популярного глянцю.

Але фотосесія була дуже вже незвичайною.

Зірці влаштували таку собі флай-йогу на тросах над басейном.

І фото ті дуже швидко розлетілись мережею.

Поки одні прихильники Джолі захоплювались її розтяжкою, інші — взялись обговорювати зовнішній вигляд акторки.

Кажуть, занадто вона романтична і спокійна… Зовсім не схожа на себе.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Джолі заскочили на побаченні з екс-чоловіком.

Фото: giphy

