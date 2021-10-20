Фотосесія у польоті. Анджеліна Джолі продемонструвала відмінну розтяжку

Анджеліна Джолі у польоті.
Нещодавно відома голілвудська акторка знялась для популярного глянцю.
Але фотосесія була дуже вже незвичайною.
Зірці влаштували таку собі флай-йогу на тросах над басейном.
І фото ті дуже швидко розлетілись мережею.
Поки одні прихильники Джолі захоплювались її розтяжкою, інші — взялись обговорювати зовнішній вигляд акторки.
Кажуть, занадто вона романтична і спокійна… Зовсім не схожа на себе.Також по темі: Оце так ноги! Бейонсе поділилась фото в гарячому образі Незрівнянна Джолі: топ-5 фільмів із легендарною акторкою Розкіш з віком не минає! Джей Ло поділилась спокусливим фото в купальнику
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Джолі заскочили на побаченні з екс-чоловіком.
Фото: giphy