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ICTV Ранок 20.10.2021 20:20
20.10.2021 20:20
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Фотосесія у польоті. Анджеліна Джолі продемонструвала відмінну розтяжку

Фотосесія у польоті. Анджеліна Джолі продемонструвала відмінну розтяжку

Анджеліна Джолі у польоті.

Нещодавно відома  голілвудська акторка знялась для популярного глянцю.

Але фотосесія була дуже вже незвичайною.

Зірці влаштували таку собі флай-йогу на тросах над басейном.

І фото ті дуже швидко розлетілись мережею.

Поки одні прихильники Джолі захоплювались її розтяжкою, інші — взялись обговорювати зовнішній вигляд акторки.

Кажуть, занадто вона романтична і спокійна… Зовсім не схожа на себе.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Джолі заскочили на побаченні з екс-чоловіком.

Фото: giphy

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Теги: інстаграм зірок, Анджеліна Джолі, шоу-біз
20.10.2021 20:20



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