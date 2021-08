Розкіш з віком не минає! Джей Ло поділилась спокусливим фото в купальнику

Гарячими фото знову поділилась із підписниками Дженніфер Лопес.

Так днями популярна американська співачка, яка нещодавно відсвяткувала свій 52-ий День народження, гайнула на відпочинок до сонячної Італії.

Схоже, час там вона проводить із голлівудським актором Беном Аффлеком, до якого повернулась після 20-річної перерви.

А навіщо тут більше слів?

Ідеальні форми та спокусливий жовтий купальник говорять про розкіш Джей Ло гучніше за будь-які тексти…

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі фільми з участю Джей Ло.

Фото: gifer

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.