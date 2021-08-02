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ICTV Ранок 02.08.2021 18:00
02.08.2021 18:00
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Розкіш з віком не минає! Джей Ло поділилась спокусливим фото в купальнику


Гарячими фото знову поділилась із підписниками Дженніфер Лопес.

Так днями популярна американська співачка, яка нещодавно відсвяткувала свій 52-ий День народження, гайнула на відпочинок до сонячної Італії.

Схоже, час там вона проводить із голлівудським актором Беном Аффлеком, до якого повернулась після 20-річної перерви.

Чао, — коротко прокоментувала Дженніфер.

А навіщо тут більше слів?

Ідеальні форми та спокусливий жовтий купальник говорять про розкіш Джей Ло гучніше за будь-які тексти…

Також по темі: Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото Відтепер офіційно. Джей Ло підтвердила стосунки з Беном Аффлеком спільною світлиною 47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі фільми з участю Джей Ло.

Фото: gifer

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Лопес, зірки, шоу-біз
02.08.2021 18:00



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