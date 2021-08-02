Розкіш з віком не минає! Джей Ло поділилась спокусливим фото в купальнику

Гарячими фото знову поділилась із підписниками Дженніфер Лопес.
Так днями популярна американська співачка, яка нещодавно відсвяткувала свій 52-ий День народження, гайнула на відпочинок до сонячної Італії.
Схоже, час там вона проводить із голлівудським актором Беном Аффлеком, до якого повернулась після 20-річної перерви.
Чао, — коротко прокоментувала Дженніфер.
А навіщо тут більше слів?
Ідеальні форми та спокусливий жовтий купальник говорять про розкіш Джей Ло гучніше за будь-які тексти…Також по темі: Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото Відтепер офіційно. Джей Ло підтвердила стосунки з Беном Аффлеком спільною світлиною 47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі фільми з участю Джей Ло.
Фото: gifer