Топ-5 книг до новорічних свят, які змусять вірити у дива

У новорічні свята хочеться, щоб позитивно-магічних емоцій було якомога більше. Їх ми отримуємо від подарунків, улюбленої страви, гарної пісні, перегляду фільму.

А ще є перевірений спосіб – прочитати книгу, яка подарує приємні переживання і доповнить святкові вечори ноткою дива.

Ранок у Великому Місті зробив для тебе підбірку книг, які допоможуть повірити у диво.

Автор: Сара Джио

Це щира історія, яка змушує переживати сильні почуття. Головна героїня роману – репортер Клер Олдрідж — отримує завдання написати нарис про паралізоване місто першотравневою сніговою бурею.

Місцеві люди поетично називають її “Ожиновою зимою”. Клер починає роботу і виявляється, що багато років тому вже була така природна аномалія.

Тоді пропав маленький хлопчик.

Героїня починає розслідувати цю історію, попутно з’ясовуючи, що її доля дуже схожа на життя мами зниклого хлопчика.

Незважаючи на те, що двох жінок розділяє майже століття, вони виявляються пов’язаними однією історією.

Автор: Сара Едісон Аллен

Джозі Сірріні живе в невеликому курортному містечку разом з деспотичною матір’ю і мріє про подорожі та пригоди.

Вона сором’язлива, у неї немає друзів, і єдине, що скрашує її сіре життя, – це смаколики і любовні романи, які вона читає потайки від матері, сховавшись у себе в гардеробній.

Одного дня, заглянувши у свою схованку за черговою порцією солодкого, вона виявляє там Деллу Лі Баркер, місцеву скандалістку і порушницю спокою, і з цієї миті розмірене життя Джозі перетворюється у запаморочливу низку неймовірних подій, частину яких можна пояснити хіба що магією…

Автор: Розамунд Пілчер

“Напередодні Різдва” – чудова книга знаменитої Розамунд Пілчер.

Добрий, зворушливий роман, який дарує всім відчуття свята і справжній новорічний настрій.

П’ятеро нещасливих людей з певних обставин опиняються в одному будинку на півночі Шотландії.

Розамунд Пілчер з теплою, доброю посмішкою розповідає про своїх героїв, і читач починає вірити, що наближається Різдво, яке обов’язково принесе в їх життя чудові зміни.

Роман відомої англійської письменниці відрізняють ліризм, м’який гумор і несподівані повороти сюжету.

Автор: Фенні Флегг

Наляканий лікарським діагнозом Освальд Т.Кемпбелл біжить з холодного і сирого Чикаго на південь, у гостинний Загублений Струмок, де збирається зустріти своє останнє Різдво.

Нічого хорошого від глушини він не очікує, але реальність виявляється зовсім не такою, якою він її уявляв.

Життя в Загубленому Струмку хоч і розмірене, але вельми незвичайне і навіть дивне, як і жителі містечка.

Листоноша приносить кореспонденцію у човні, в єдиному магазинчику господарює маленька червона пташка на ім’я Джек.

Дами містечка таємно творять добро, об’єднавшись в езотеричне суспільство під назвою “Великі Горошинки”, а сам Освальд раптом виявляється головною фігурою місцевого світського життя.

Разом з наближенням Різдва починають відбуватися дивні події, які змінять життя не тільки Освальда, але і всіх мешканців Загубленого Струмка.

Автор: Артур Дрейк

1850 рік. Зіпсована репутація прирікає молодого француза Жана-Антуана втікти з дому і країни.

Його подорож обертається зустріччю з авантюрним розбійником і низкою незвичайних пригод у світі злодіїв вікторіанського Лондона.

Незабаром Жан-Антуан розуміє, що розбійник нажив тут багато ворогів, але головна загроза настільки темна і небезпечна, що здається байками його нового друга. Тому що запобігти катастрофі можуть лише спогад і щіпка чарів!

Фото: Pixabay

