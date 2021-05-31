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ICTV Ранок 31.05.2021 16:49
31.05.2021 16:49
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Те, що ніколи не набридає: топ-5 найромантичніших книг про кохання


Добірка найкращих книжок про любов.

Про нього не втомлюються писати і співати, тож не дивно, що читати теж не припиняють.

Світле та прекрасне почуття кохання не перший рік поспіль стає натхненням для творчості та мистецтва.

Іноді так і хочеться з головою зануритись у романтику та стан закоханості.

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Плед, чашка теплого напою та красиві історії про вічну й непереможну любов завжди ладні вгамувати таке бажання.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе чергову добірку книг, на які варто звернути увагу.

Найкращі книги про кохання

Джейн Ейр

Автор: Шарлотта Бронте

Якщо ти знайомий(-ма) з творчістю сестер Бронте, то точно знаєш, що завдяки їм розпочалось становлення феміністичних процесів у літературі Америки та світу.

Незламною силою волі та мужнім характером головної героїні Джейн, авторка роману хотіла донести тодішньому читачеві, що жінка може бути самостійною.

І з часом твір не втрачає своєї актуальності, адже, перш за все, він — про чистоту та щирість людських емоцій.

Джейн Ейр стверджувала, що кохати треба серцем, а не очима…

Великий Гетсбі

Автор: Френсіс Скотт Фіцджеральд

Ти точно чув(-ла) про цей неймовірний роман, бодай через нашумілу екранізацію 2013 року із красунчиком Ді Капріо в головній ролі.

Та повір, книга не менш цікава. А багато хто стверджує, що навіть значно краща.

Читаючи, ти зануришся у атмосферу Америки ХХ століття, де грає джаз і шумлять мотори перших машин.

Головний герой, здається, має все: гроші, популярність та чимало друзів навколо. Але чи зможе він отримати свою головну мрію — взаємність тієї, що колись його відштовхнула?

Роман про те, що й сильні та багаті чоловіки можуть бути величезними романтиками та наївними натурами всередині.

Обережно! Є великий ризик закохатись у головного героя, читаючи книгу, особливо, якщо уявляти на його місці Леонардо Ді Капріо…

Гордість та упередження

Автор: Джейн Остін

Вже кілька століть поспіль цей роман залишається одним із фаворитів багатьох людей по цілому світу.

Бо класика, як і сама її величність любов — вічна.

Роман — про справжнє та близьке кожному.

Адже всі ми однаково хочемо щастя, світлого та щирого кохання і сімейного затишку.

Це одна із тих книг, після прочитання якої ти наповнишся оптимізмом, адже на останніх сторінка тебе чекає омріяний хеппі-енд.

До зустрічі з тобою

Автор: Джоджо Моєс

І про неї, ми переконані, чули всі…

Та все ж, жодна добірка книг про кохання не обходиться без славнозвісної “До зустрічі з тобою”, і наша теж.

Справжні почуття не мають меж, і їм не страшні жодні перешкоди.

Вони ладні ощасливити людське життя, навіть тоді, коли ти прикутий до ліжка й не бачиш сенсу подальшого існування…

Але, можливо, бджолині колготки дівчини, у яку закохається головний герой, зможуть змусити його жити й насолоджуватись кожним днем?

Обережно! Буде багато сліз розчулення.

Львів. Кава. Любов

Автор: Гурницька, Вдовиченко, Корній та інші.

А тепер до наших вітчизняних авторів.

Давно не був(-ла) у Львові, а може ще й зовсім його не відвідував(ла)?

Що ж, час настав. Бодай на сторінках цієї збірки мусиш зануритись у наш український Париж.

Обіцяємо, ти не втомишся перечитувати ці красиві історії, що живуть у місті Лева, кохання та запашної кави…

Нагадаємо, раніше ми ділились добіркою книг про вагітність та пологи.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: книги, кохання
31.05.2021 16:49



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