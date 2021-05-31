Те, що ніколи не набридає: топ-5 найромантичніших книг про кохання

Добірка найкращих книжок про любов.
Про нього не втомлюються писати і співати, тож не дивно, що читати теж не припиняють.
Світле та прекрасне почуття кохання не перший рік поспіль стає натхненням для творчості та мистецтва.
Іноді так і хочеться з головою зануритись у романтику та стан закоханості.Також по темі: Час для книг! 7 причин читати регулярно 5 книг, які варто прочитати до 30 років Улюблені книги знаменитостей: що радять почитати зірки та бізнесмени
Плед, чашка теплого напою та красиві історії про вічну й непереможну любов завжди ладні вгамувати таке бажання.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе чергову добірку книг, на які варто звернути увагу.
Найкращі книги про кохання
Джейн Ейр
Автор: Шарлотта Бронте
Якщо ти знайомий(-ма) з творчістю сестер Бронте, то точно знаєш, що завдяки їм розпочалось становлення феміністичних процесів у літературі Америки та світу.
Незламною силою волі та мужнім характером головної героїні Джейн, авторка роману хотіла донести тодішньому читачеві, що жінка може бути самостійною.
І з часом твір не втрачає своєї актуальності, адже, перш за все, він — про чистоту та щирість людських емоцій.
Джейн Ейр стверджувала, що кохати треба серцем, а не очима…
Великий Гетсбі
Автор: Френсіс Скотт Фіцджеральд
Ти точно чув(-ла) про цей неймовірний роман, бодай через нашумілу екранізацію 2013 року із красунчиком Ді Капріо в головній ролі.
Та повір, книга не менш цікава. А багато хто стверджує, що навіть значно краща.
Читаючи, ти зануришся у атмосферу Америки ХХ століття, де грає джаз і шумлять мотори перших машин.
Головний герой, здається, має все: гроші, популярність та чимало друзів навколо. Але чи зможе він отримати свою головну мрію — взаємність тієї, що колись його відштовхнула?
Роман про те, що й сильні та багаті чоловіки можуть бути величезними романтиками та наївними натурами всередині.
Обережно! Є великий ризик закохатись у головного героя, читаючи книгу, особливо, якщо уявляти на його місці Леонардо Ді Капріо…
Гордість та упередження
Автор: Джейн Остін
Вже кілька століть поспіль цей роман залишається одним із фаворитів багатьох людей по цілому світу.
Бо класика, як і сама її величність любов — вічна.
Роман — про справжнє та близьке кожному.
Адже всі ми однаково хочемо щастя, світлого та щирого кохання і сімейного затишку.
Це одна із тих книг, після прочитання якої ти наповнишся оптимізмом, адже на останніх сторінка тебе чекає омріяний хеппі-енд.
До зустрічі з тобою
Автор: Джоджо Моєс
І про неї, ми переконані, чули всі…
Та все ж, жодна добірка книг про кохання не обходиться без славнозвісної “До зустрічі з тобою”, і наша теж.
Справжні почуття не мають меж, і їм не страшні жодні перешкоди.
Вони ладні ощасливити людське життя, навіть тоді, коли ти прикутий до ліжка й не бачиш сенсу подальшого існування…
Але, можливо, бджолині колготки дівчини, у яку закохається головний герой, зможуть змусити його жити й насолоджуватись кожним днем?
Обережно! Буде багато сліз розчулення.
Львів. Кава. Любов
Автор: Гурницька, Вдовиченко, Корній та інші.
А тепер до наших вітчизняних авторів.
Давно не був(-ла) у Львові, а може ще й зовсім його не відвідував(ла)?
Що ж, час настав. Бодай на сторінках цієї збірки мусиш зануритись у наш український Париж.
Обіцяємо, ти не втомишся перечитувати ці красиві історії, що живуть у місті Лева, кохання та запашної кави…
Нагадаємо, раніше ми ділились добіркою книг про вагітність та пологи.
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