Відповідальне рішення: яке ім’я обрати для дитини у 2021

Модні імена для дітей у 2021.

Люди зазвичай підходять до питання вибору імені зі всією відповідальністю.

І не даремно, адже від нього залежатиме багато моментів у житті дитини.

Ранок у Великому Місті вирішив поділитися із добіркою трендових імен та невеличкими порадами щодо цього непростого рішення.

Згідно статистики Міністерва юстиції, найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, у першому півріччі 2021 року стали:

Також модними у 2021 році вважаються імена: Ангеліна, Маргарита, Олександра, Аліса, Володимир, Роман, Ігор, Юрій, Тарас.

Мода модою, а вибір ім’я для немовляти насамперед має здійснюватись відповідно до відчуттів.

Також перед тим, як приймати остаточне рішення, скористайся чек-листом від Ранку у Великому Місті, і перевір, чи обране ім’я:

Щодо останнього пункту мусимо трішки роз’яснити.

Практично всім хочеться вигадати щось оригінальне та унікальне.

Проте з польотом фантазії слід бути вкрай обережним.

Надто екзотичне ім’я може стати об’єктом насмішок із боку однолітків.

А надто буденне може заховати твоє немовля серед численних тезок.

Віримо, що ти зможеш поєднати унікальність, красу та милозвучність в одному імені.

Фото: Pexels

