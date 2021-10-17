Відповідальне рішення: яке ім’я обрати для дитини у 2021

Модні імена для дітей у 2021.
Люди зазвичай підходять до питання вибору імені зі всією відповідальністю.
І не даремно, адже від нього залежатиме багато моментів у житті дитини.
Ранок у Великому Місті вирішив поділитися із добіркою трендових імен та невеличкими порадами щодо цього непростого рішення.
Модні імена 2021
Згідно статистики Міністерва юстиції, найпопулярнішими іменами, якими українці називали своїх новонароджених дітей, у першому півріччі 2021 року стали:
для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка, Поліна;
для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро.
Також модними у 2021 році вважаються імена: Ангеліна, Маргарита, Олександра, Аліса, Володимир, Роман, Ігор, Юрій, Тарас.Також по темі: Малюки не з капусти! Як правильно розповісти дитині про статеве життя? Довгоочікувана літера: як навчити дитину вимовляти букву "Р" Як навчити дитину фінансової грамотності
Як назвати дитину?
Мода модою, а вибір ім’я для немовляти насамперед має здійснюватись відповідно до відчуттів.
Також перед тим, як приймати остаточне рішення, скористайся чек-листом від Ранку у Великому Місті, і перевір, чи обране ім’я:
- звучить красиво і викликає приємні асоціації;
- гармонійно поєднується з по батькові;
- не є аж надто епатажним.
Щодо останнього пункту мусимо трішки роз’яснити.
Практично всім хочеться вигадати щось оригінальне та унікальне.
Проте з польотом фантазії слід бути вкрай обережним.
Надто екзотичне ім’я може стати об’єктом насмішок із боку однолітків.
А надто буденне може заховати твоє немовля серед численних тезок.
Віримо, що ти зможеш поєднати унікальність, красу та милозвучність в одному імені.
Бажаємо тобі правильного вибору!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому у ТікТок цькують дітей.
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