Малюки не з капусти! Як правильно розповісти дитині про статеве життя?

Як розповісти дитині про статеве життя? У житті кожної матусі чи татуся наступає момент, коли їм необхідно відповісти на питання: «Звідки беруться діти?». І головне – знати, як правильно це зробити.

Звичайно, простіше делікатно відмовитись словами: «Підростеш – дізнаєшся». Але ж, погодьтеся, краще поговорити зі своїми дітьми віч-на-віч, аніж вони будуть дізнаватися про секс з інших джерел.

Говорити про все – важлива складова стосунків між батьками і дітьми. Лише так ви, батьки, можете домогтися довіри від свого чада. Не відкладайте дітей на пізніше і частіше говоріть з ними по душам.

