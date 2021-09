Фінансова грамотність для дітей – поради від Ранку у Великому Місті.

Вміння керувати власним бюджетом – одна з найнеобхідніших навичок ХХІ століття.

Ще з малих літ варто формувати адекватне ставлення до грошей і вміння розумно ними розпоряджатися.

Ми зібрали для вас поради, як навчити дитину фінансової грамотності.

Кишенькові гроші – перший бюджет дитини.

Тут батьки можуть зробити помилку, надаючи своєму чаду необмежені ресурси.

Та навіть попри те, що для дітей нічого не шкода, привчіть малюка до фіксованої суми.

Що менша дитина, то меншим має бути розмір кишенькових.

Не намагайтеся дати їй все, а мотивуйте заощаджувати.

Привчіть малюка вираховувати свої доходи і витрати.

Поясніть, що зараз ви забезпечуєте його, але настане час, коли це доведеться робити самостійно.

Чітко поясніть дитині, де проходить межа між потребами та забаганками.

Малюк має зрозуміти, що гроші створені не лише для купівлі омріяних іграшок.

Насамперед вони повинні гарантувати нам комфортне життя.

Розкажіть дитині, що є першочерговим.

Це їжа, одяг, житло. Ліки, коли хворіємо.

Дитина має чітко усвідомити, скільки праці стоїть за певною сумою.

Зробіть малюка учасником ваших родинних фінансових засідань.

Обговорюйте із ним майбутні покупки, давайте висловитися з цього приводу.

Вона може продавати самостійно зібрані фрукти або овочі.

Займатися репетиторством або брати замовлення на фрілансі (такий варіант підходить для старших дітей).

У жодному разі не платіть дітям за виконання хатніх обов’язків.

Вони мають зрозуміти, що ця робота має виконуватися.

Ви – родина, тому спільно дбаєте про чистоту в домі або прибираєте сад.

Те саме і з оцінками в школі.

Не встановлюйте прайс за успішно написану контрольну чи гарно продекламований вірш.

Так у дитини складеться хибне уявлення про те, що батьки повинні фінансово заохочувати кожен її зароблений бал.

Школа – це тільки етап на шляху до здобуття професії.

Поясність дітям і особливо підліткам, що саме вони відповідальні за свій розвиток.

Майбутнє залежить від їхніх старань.

Коли ви платите за оцінки, ризикуєте виховати особистість, яка не зможе адекватно зрозуміти світ.

Адже так ви підштовхуєте її до думки, що успішність вимірюється лише балами за виконане домашнє.

Можна визубрити на «12», але згодом все благополучно забути.

Оцінка – не показник успіху в дорослому житті.

Придбайте в архів сімейних настільних ігор «Монополію».

Це найлегший спосіб пояснити дитині принципи ринкових відносин.

Така гра – гарна нагода розповісти про основи фінансових знань.

Перед тим, як привчити дитину до фінансової грамотності, дайте чесну відповідь, наскільки ви самі “прокачані” в темі грошей.

Чи не виникає у вас проблеми із плануванням витрат?

Чи робите ви імпульсивні покупки?

Заощаджуєте частину доходів?

Адже є золоте правило: спочатку виховайте самі себе, а діти підтягнуться.

