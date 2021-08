Довгоочікувана літера: як навчити дитину вимовляти букву “Р”

Як допомогти дитині опанувати літеру “Р”: інструкція.

Не одне дитя стикається із непокірністю цієї букви.

Спочатку “либа” чи “їчка” викликає сміх та навіть розчулює дорослих, але з часом починає серйозно занепокоювати.

Воно й не дивно, саме звук “Р” займає головну позицію серед порушень усного мовлення.

Тож, якщо твоїй малечі вже скоро у школу, а вона все ще не “рррикає”, цей матеріал саме для тебе.

що з цим робити.

Тому зовсім не дивно, що у багатьох дітей виникають з ним проблеми.

Щоб малюк зміг нарешті вимовити цю злощасну літеру, він вже повинен мати добре розвинений мовленнєвий апарат.

А це зазвичай відбувається у віці 6 років.

Найчастіше вимовляти літеру заважає:

Усунути проблему буде значно легше, знаючи причину її виникнення.

А, якщо ж вона пропускає звук у словах чи замінює іншим, то можна спробувати позбутися дефекту мовлення самостійно.

Усі ми знаємо, наскільки непосидючими є дошкільнята.

Тож запайся терпінням та приготуйся до тривалої праці зі своєю дитиною.

Ось деякі рекомендації, які можуть стати в нагоді:

І знову, якщо самостійно дефект не вдається виправити, поспіши звернутися до логопеда.

Це має бути однією з основ твого “викладання”.

Артикуляціна гімнастика — система вправ для органів мовного апарату, що сприяє розвитку дикції.

Ось деякі з найбільш поширених:

Тренувати легені також необхідно.

Адже звук “ер” вимовляється саме з допомогою сильного струменя повітря.

Допомогти із цим може гра “Сніжинка”.

Ну, в вправи на саму вимову “РРР” а також цікаві рекомендації можеш знайти у відео нижче.

