Довгоочікувана літера: як навчити дитину вимовляти букву “Р”

Як допомогти дитині опанувати літеру “Р”: інструкція.
Не одне дитя стикається із непокірністю цієї букви.
Спочатку “либа” чи “їчка” викликає сміх та навіть розчулює дорослих, але з часом починає серйозно занепокоювати.
Воно й не дивно, саме звук “Р” займає головну позицію серед порушень усного мовлення.Також по темі: Як навчитися грати на гітарі: інструкція для початківців Як вчити англійську мову з дитиною: дієві способи Класика — для всіх? Чому варто слухати симфонічну музику та з чого почати
Тож, якщо твоїй малечі вже скоро у школу, а вона все ще не “рррикає”, цей матеріал саме для тебе.
Ранок у Великому Місті розповість, що з цим робити.
Чому дитина не вимовляє “Р”?
“Р” — найскладніший з точки зору вимови звук у слов’янських мовах.
Тому зовсім не дивно, що у багатьох дітей виникають з ним проблеми.
Щоб малюк зміг нарешті вимовити цю злощасну літеру, він вже повинен мати добре розвинений мовленнєвий апарат.
А це зазвичай відбувається у віці 6 років.
Найчастіше вимовляти літеру заважає:
- слабкість м’язів м’якого піднебіння, коротка під’язикова вуздечка, «лінива» верхня губа;
- погана рухливість і невміння тримати язик у потрібному положенні;
- викривлення фонематичного і/або зниження звичайного слуху;
- неправильне мовленнєве дихання;
- аденоїдні розрощення, поліпи або хронічне запалення носових пазух.
Усунути проблему буде значно легше, знаючи причину її виникнення.
Якщо дитина до 5-6 років не може окремо відтворити «ррр», потрібно звернутися до логопеда.
А, якщо ж вона пропускає звук у словах чи замінює іншим, то можна спробувати позбутися дефекту мовлення самостійно.
Як навчити малюка вимовляти “Р”?
Усі ми знаємо, наскільки непосидючими є дошкільнята.
Тож запайся терпінням та приготуйся до тривалої праці зі своєю дитиною.
Ось деякі рекомендації, які можуть стати в нагоді:
- Аби процес був приємним для вас обох, не уникай дуркувань та сміху — створи довірливу атмосефру гри.
- Не перенапружуй себе та дитину. Займайтеся 1 раз на день по 15-30 хвилин.
- Закріплюйте пройдений матеріал протягом дня, наприклад, повторивши кілька разів на прогулянці слова, віршики або скоромовки, які вдалося правильно вимовити на занятті.
- Заохочуй та хвали свою малечу.
- Не слід впадати у відчай. Процес навчання може затягнутись до 12 місяців.
І знову, якщо самостійно дефект не вдається виправити, поспіши звернутися до логопеда.
Вправи на вимову “Р”
Артикуляційна гімнастика
Це має бути однією з основ твого “викладання”.
Артикуляціна гімнастика — система вправ для органів мовного апарату, що сприяє розвитку дикції.
Ось деякі з найбільш поширених:
- “Гойдалка”. Розкриваємо рота якомога ширше й починаємо «ляпати» язиком, торкаючись то верхніх зубів, то нижніх;;
- “Зозулька”. Усміхаємось, торкаємось язиком верхньої губи, а потім ховаємо його за верхні зуби.
- “Художник”. Пропонуємо малюкові погратися в художника чи маляра, який ретельно “замальовує” зсередини язичком свої щічки, зубки та піднебіння.
- “Хобот”. Пограйтеся зі своїм маленьким учнем у слона. Спробуйте зобразити “хобот”: згортаємо язик трубочкою й витягуємо його вперед, а потім ховаємо назад до рот
- “Перли”. Міцно стискаємо зуби, а потім підіймаємо губи, не розтуляючи зубів і показуємо свої “перлинки” впродовж 2-3 секунд. Потім ховаємо зубки й робимо цю вправу знову (усього 5-7 разів).
Вправи на дихання
Тренувати легені також необхідно.
Адже звук “ер” вимовляється саме з допомогою сильного струменя повітря.
Допомогти із цим може гра “Сніжинка”.
Поклади на долоньку шматочок ватки й подуй на неї через рот якомога сильніше, щоб ця “сніжинка” полетіла.
Ну, в вправи на саму вимову “РРР” а також цікаві рекомендації можеш знайти у відео нижче.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як допомогти дитині з вибором хобі.
Головне фото: Pexels