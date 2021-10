Незамінна супутниця осені. Як обрати надійну парасольку

В осінню пору, яка рясніє дощами, без парасольки не обійтися.

Вона не лише захищає від дощу, а й створює стильне завершення образу чи прикрашає навіть найпохмуріший день.

Проте серед великого розмаїття товарів знайти якісний доволі важко.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив допомогти розібратись із цією, на перший погляд, простою справою.

Обрати каркас — завдання не з простих, адже воно сповнене дилемами.

Парасолька-тростина значно надійніша за складний зонтик, проте менш практична.

Її ти точно не зможеш кинути у дамську сумочку…

Сюди ж варто додати про тип будови.

Найбільш зручним варіантом є автомат — він відкриває і закриває зонтик натисканням кнопки.

Найпоширеніший матеріал — алюміній.

Вибираючи парасольку з алюмінієвим стрижнем, бери модель з товстим стрижнем і максимальною кількістю спиць.

Від цього залежить довговічність виробу.

Якщо парасоля важка, а спиці і стрижень блищать — швидше за все це сталь.

Вона не настільки гнучка, як алюміній, але має значну перевагу — не вивертається у вітряну погоду.

Матеріал, з якого виконаний купол парасольки, теж має неабияке значення.

Найчастіше зонтики виготовляють із нейлону. Матеріал у цілому непоганий, але дешевий.

Більш якісними альтернативами вважаються поліестер та епонжа.

Парасоля з останнього — це взагалі люксовий клас, адже вона залишається практично сухою навіть у зливу.

Якщо говорити про форму ручки, то тут слід орієнтуватись лише на власну зручність.

У магазині зроби таку собі репетицію і проаналізуй, наскільки тобі приємно та комфортно тримати парасолю в руці.

При відчутті найменшого дискомфорту, краще пошукати щось інше.

Останнє — це колір.

Любителям класики слід звернути увагу на чорний, темно-синій, сірий або бордовий відтінки.

Якщо ж практичність звучить нудно, то обери щось із веселкової гами.

