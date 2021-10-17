Незамінна супутниця осені. Як обрати надійну парасольку

В осінню пору, яка рясніє дощами, без парасольки не обійтися.
Вона не лише захищає від дощу, а й створює стильне завершення образу чи прикрашає навіть найпохмуріший день.
Проте серед великого розмаїття товарів знайти якісний доволі важко.
Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив допомогти розібратись із цією, на перший погляд, простою справою.
Як вибрати парасолю?
Комфортна конструкція
Обрати каркас — завдання не з простих, адже воно сповнене дилемами.
Парасолька-тростина значно надійніша за складний зонтик, проте менш практична.
Її ти точно не зможеш кинути у дамську сумочку…
Тому краще за все мати і парасольку “для зливи”, і парасольку “про всяк випадок”.
Сюди ж варто додати про тип будови.
Найбільш зручним варіантом є автомат — він відкриває і закриває зонтик натисканням кнопки.
Надійний каркас
Найпоширеніший матеріал — алюміній.
Вибираючи парасольку з алюмінієвим стрижнем, бери модель з товстим стрижнем і максимальною кількістю спиць.
Від цього залежить довговічність виробу.
Якщо парасоля важка, а спиці і стрижень блищать — швидше за все це сталь.
Вона не настільки гнучка, як алюміній, але має значну перевагу — не вивертається у вітряну погоду.
Матеріал куполу
Матеріал, з якого виконаний купол парасольки, теж має неабияке значення.
Найчастіше зонтики виготовляють із нейлону. Матеріал у цілому непоганий, але дешевий.
Варто бути готовим, що нейлоновий купол сяде після першого дощу або змінить свій колір.
Більш якісними альтернативами вважаються поліестер та епонжа.
Парасоля з останнього — це взагалі люксовий клас, адже вона залишається практично сухою навіть у зливу.
Зручна ручка
Якщо говорити про форму ручки, то тут слід орієнтуватись лише на власну зручність.
У магазині зроби таку собі репетицію і проаналізуй, наскільки тобі приємно та комфортно тримати парасолю в руці.
При відчутті найменшого дискомфорту, краще пошукати щось інше.Також по темі: Як парасолька вбила журналіста BBC Для комфотного та здорового сну: як обрати якісну постільну білизну? Найкрасивіша осінь у Європі: 7 ідей, де провести незабутні вихідні
“Твій” колір
Останнє — це колір.
Любителям класики слід звернути увагу на чорний, темно-синій, сірий або бордовий відтінки.
Якщо ж практичність звучить нудно, то обери щось із веселкової гами.
Головне, щоб парасолька піднімає тобі настрій у похмуру погоду.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати якісні продукти для суші.
Фото: Pexels