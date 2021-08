Для комфотного та здорового сну: як обрати якісну постільну білизну?

Якісна постільна білизна: на що звертати увагу при покупці.

Вибір постільної білизни — завдання доволі відповідальне.

Вона не лише доповнює інтер’єр та допомагає створити домашній затишок, а й впливає на якість нашого сну.

А добре висипатися — ой, як важливо!

Тож Ранок у Великому Місті вирішив розповісти, на що варто звертати увагу, аби купити якісну постільну білизну.

Технічний прогрес не стоїть на місці.

Щодня з’являються якісь нові синтетичні тканини, що обіцяють змінити світ текстилю назавжди.

Проте на рахунок постільної білизни стандарти незмінні — вона має бути виготовлена тільки з натуральних волокон.

Інакше неприємного сюрпризу у вигляді алергії або чогось гіршого не уникнути.

Саме тому більшість споживачів уважно вивчають маркування на пакуванні й купують тільки ту, на якій є надпис – 100% бавовна.

Звісно ж, якщо ти любиш спати у шовках і сатині, не слід собі відмовляти.

Головне вибрати практичний і натуральний матеріал із мінімальним вмістом синтетики.

Виявити розріжену тканину постільної білизни можна відразу в магазині.

Спробуй її на дотик і ти впізнаєш отой неякісний та недовговічний матеріал.

Комплект із такого точно порветься після декількох праннів.

Проте, якщо тканина натуральна, то й приховувати нічого. Добросовісний виробник завжди вкаже на упаковці всю необхідну інформацію.

А, отже, він довше прослужить.

Постільну білизну високої якості прострочують спеціальним білизняним швом.

Щоб переконатися у правильності вибору, необхідно виконати такий собі незамудрований трюк.

Виверни підковдру чи наволочку навиворіт і добре оглянь її зворотній бік.

Неякісна постільна білизна має необроблені краї та один простий шов, тож ти її легко розпізнаєш.

Любиш аромат щойно виготовлених речей?

Якщо так, то цей пункт тобі точно сподобається.

Адже, як би це дивно не здавалось, запах може розповісти багато про якість постільної білизни.

Якщо твій вибір сильно пахне фарбою — приготуйтеся до того, що білизна буде активно линяти при пранні.

Але це не найгірше, чому інтенсивний запах має тебе насторожити.

Він свідчить про використання неякісних фарбників при виготовленні тканини для постільного комплекту.

Комфортність сну залежить навіть від кольору постільної білизни.

Звучитить якось неймовірно, чи не так?

Зрозуміло, що спиш ти із заплющеними очима і рзючиий колір не буде тебе відволікати. Проте він теж може сигналізувати про неякісний матеріал.

Натуральні тканини менш яскраві, а тканина з синтетичними волокнами – має насичені кольори, адже краще піддається барвникам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати якісну нижню білизну.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.