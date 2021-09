Як вибрати якісні продукти для суші: експерт розкрив секрет

На що звертати уваги при виборі продуктів для суші.

Японська кухня — однай з найбільш популярних у всьому світі.

Страву можна замовити у ресторані або приготувати вдома роли.

І другий варіант буде набагато дешевший.

Наш експерт Михайло Шарков розкаже, як обрати інградієнти для суші.

Як розібратися між різноманітними упаковками водоростей, рису та соусів?

Як читати маркування на цих продуктах та чого варто остерігатися?

Детальніше дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обирати червону рибу.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.