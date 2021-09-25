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Video: Як вибрати якісні продукти для суші: експерт розкрив секрет

На що звертати уваги при виборі продуктів для суші. Японська кухня — однай з найбільш популярних у всьому світі. Страву можна замовити у ресторані або приготувати вдома роли. І другий варіант буде набагато дешевший. Наш експерт Михайло Шарков розкаже, як обрати інградієнти для суші. [read_more_news] Як розібратися між різноманітними упаковками водоростей, рису та соусів? Як читати маркування на цих продуктах та чого варто остерігатися? Детальніше дивіться у рубриці Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обирати червону рибу. Фото: Unsplash

Як вибрати якісні продукти для суші: експерт розкрив секрет
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На що звертати уваги при виборі продуктів для суші.

Японська кухня — однай з найбільш популярних у всьому світі.

Страву можна замовити у ресторані або приготувати вдома роли.

І другий варіант буде набагато дешевший.

Наш експерт Михайло Шарков розкаже, як обрати інградієнти для суші.

Також по темі: Більш вигідно та не менш смачно: як приготувати суші вдома Диво-молюски. Корисні властивості мідій і кому їх не можна Корисно і недорого. Бюджетні продукти, які дарують здоров'я

Як розібратися між різноманітними упаковками водоростей, рису та соусів?

Як читати маркування на цих продуктах та чого варто остерігатися?

Детальніше дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обирати червону рибу.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Як вибрати якісні продукти для суші: експерт розкрив секрет / 25.09.2021 12:25
25.09.2021 12:25

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