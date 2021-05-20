ТОП 10 міні-серіалів, які можна подивитись за тиждень

Міні-серіалі, які варті твоєї уваги. Ранок у Великому Місті підготував для тебе круту добірку серіалів, які можна подивитись за тиждень, а деякі з них – навіть за вечір.

Час – найдорожчий ресурс, чи не так? Твій день розписаний по хвилинах і ти дуже цінуєш свій ресурс.

Ми тебе чудово розуміємо!

Гра престолів, – це звичайно, круто, але витрачати 70 годин на перегляд загадкового фентезі не завжди є можливість.

Розпочинаємо нашу добірку з найкоротшого, але дуже цікавого серіалу, загальний хронометраж якого – всього 41 хвилина 50 секунд.

Краса всередині

Жанр: драма, фентезі

Рік: 2012

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 6

Тривалість серії: 10 хвилин

Оцінка на IMDb: 8.2

Сюжет: Головний герой – Алекс – кожного ранку прокидається у тілі нової людини, через це він вимушений працювати через інтернет та задовольнятися лиш одноразовими зустрічами.

Щодня він записує відео-щоденник, щоб зрозуміти закономірність своїх перевтілень.

Але одного дня все змінюється, Алекс закохується у чарівну дівчину і перед ним стає складне питання: чи зможе вона прийняти його таким, яким він є?

Серіал піднімає складні соціальні теми у легкій та навіть гумористичній манері, тож радимо до перегляду.

Кохання, смерть і роботи

Жанр: анімація, трилер, жахи, наукова фантастика, пригоди, кіберпанк

Рік: 2019

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 18

Тривалість серії: від 6 до 18 хвилин

Оцінка на IMDb: 8.5

Сюжет: У кожної серії свій сюжет, але головним критерієм при створенні епізоду була необхідність вибудовати історію навколо 3-х тем: любові, смерті та роботів.

Серії не перетинаються одна з одною, тож можна дивитись у різнобій.

До речі, епізоди були створені різними командами з різних країн.

Патрік Мелроуз

Жанр: драма, чорний гумор

Рік: 2018

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 5

Тривалість серії: 60 хвилин

Оцінка на IMDb: 8.1

Сюжет: Весь серіал побудований навколо головного героя – Патріка Мерлоуза- чоловіка, який переживає тяжке дитинство з фізичним та емоційним насиллям.

Все його життя – це наче одна суцільна чорна смуга.

Ми бачимо, як він крок за кроком руйнує все, що його оточує, зловживає забороненими препаратами та алкоголем.

Спостерігаючи за ним, відчуваєш огиду, але йому неможливо не співпереживати.

Усвідомлюючи, в яких обставинах опинився, він намагається прийти до «норми» та зцілитись від душевних травм.

Чи вийде це в нього? Дізнаєшся за переглядом.

Голлівуд

Жанр: драма, історичний

Рік: 2020

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 7

Тривалість серії: 60 хвилин

Оцінка на IMDb: 7.6

Сюжет: Перед глядачем розгортається Голлівудська історія 1940-х років, яка покаже зворотній бік «успіху» та лоску.

Брудний, але чесний сюжет, який точно знайде своїх поціновувачів.

Тут будуть самотність і біль, божевілля та зради, цинізм та жадібність, але найголовніше – справедливість та відчуття співпереживання головним героям.

Серіал міцно тримає увагу, тож нудьгувати точно не доведеться!

Молодий папа

Жанр: драма

Рік: 2016

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Тривалість серії: 50 хвилин

Оцінка на IMDb: 8.4

Сюжет: Основа сюжету – життя Ватикану. Життя незвідане, те, про яке не прийнято знімати кінокартини.

Теми віри, релігії, толерантності, консерватизму, любові і дружби показані абсолютно з несподіванної сторони.

Кожна серія – нова провокація, нове питання і дискусія навколо нього.

Навіть найвибагливіший глядач знайде поживу для роздумів.

Донині він стає причиною дискусій багатьох критиків.

Якщо ти ще не дивився Молодого папу, то швидше розпочинай, байдужим він тебе точно не залишить.

Зроби себе сам: Життя мадам Сі Джей Вокер

Жанр: драма

Рік: 2020

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 4

Тривалість серії: 50 хвилин

Оцінка на IMDb: 8.5

Сюжет: Біографічний серіал, який за 4 серії розповідає нам історію мадам Сі Джей Вокер.

Першої в історії жінки афроамериканки, яка самостійно заробила мільйон доларів.

Мадам Сі Джей вирішує виробляти косметику для догляду за волоссям для афроамериканок.

Чи був легким її шлях і з якими труднощами вона зіштовхнулась, можна дізнатись, переглянувши серіал.

І не лишилось жодного

Жанр: драма, трилер

Рік: 2015

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 3

Тривалість серії: 56

Оцінка на IMDb: 7.9

Сюжет: Серіал, знятий за мотивами найвідомішого роману Агати Крісті « І не лишилось жодного» або «Десятеро негренят».

Англія, 1939 рік. Таємнича пара, містер та місіс Онім, запрошує на Солдатський острів вісім незнайомців у свій маєток.

Кожен певний, що його запрошено за певні заслуги або на службу.

У будинку їх зустрічають двоє слуг Онімів, але самих Онімів у будинку ще немає, тому дворецький запрошує гостей вечеряти без них.

Під час вечері лунає запис, де кожному з запрошених був винесений вирок за злочини, які вони скоїли. Спочатку це сприймається як дурна витівка господарів, але через деякий час вмирає один з гостей.

Відчувши реальну небезпеку, гості починають думати, як поїхати з острова, але усі їх спроби нічим вдалим не закінчуються.

Помираючи один за одним, вони намагаються знайти вбивцю, але чи вдасться їм це, дізнаєшся у серіалі.

Коли вони нас побачать

Жанр: драма, трилер

Рік: 2015

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 4

Тривалість серії: 1 година 15 хвилин

Оцінка на IMDb: 8.9

Сюжет: Заснований на реальних подіях, серіал «Коли вони нас побачать», розповідає нам історію про п’ятьох афро- і латиноамериканських підлітків з Гарлему.

Хлопців звинувачують у нападі та зґвалтуванні банківської працівниці Тріши Меллі.

Під час розслідування у слідства не знаходиться достатньо доказів у вині хлопців.

Незважаючи на це, слідство приговорює підлітків до тюремного строку від 6 до 13 років.

Через 13 років поліція знаходить справжнього злочинця, але що робити з тим, що невинні люди втратили прекрасні роки молодості через їх помилку, постає гострим питанням.

Так само і те, як їм відбудовувати своє життя після всього, що з ними сталось.

Біла королева

Жанр: драма, історичний

Рік: 2013

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Тривалість серії: 45 хвилин

Оцінка на IMDb: 7.8

Сюжет: Вишуканий, естетичний та жорстокий серіал, розгортає перед глядачем події війни Червоної та Білої троянди.

Особливістю серіалу є те, що ми бачимо цю війну з точки зору владних жінок, які своїми кровожерливими та цинічними вчинками можуть перевершити навіть холоднокровних вбивць.

Деякі критики порівнюють «Білу королеву» з «Грою престолів», зауважуючи, що це шоу надасть справжнє задоволення багатьом.

Політикани

Жанр: драма

Рік: 2011

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 6

Тривалість серії: 45 хвилин

Оцінка на IMDb: 7.7

Сюжет: Колишня перша леді Сполучених Штатів, покинувши свого чоловіка, вирішує розпочати власну політичну кар’єру. Вона стрімко йде до своєї мети, але з кожним її кроком, шлях стає більш складним та ризиковим.

Якщо тобі до смаку серіали про політичне залаштунки, інтриги та змови, то «Політикани» саме для тебе.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі серіали 2020 року.

Катерина Полякова

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