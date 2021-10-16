Від гетьмана до генерала. Топ-5 фільмів з легендарним Богданом Ступкою

Українські фільми з Богданом Ступкою, які варто подивитись кожному.
Його називають легендою українського кінематографу.
За свою кар’єру зіграв більше ніж у 100 фільмах.
Він заклав основи акторського мистецтва для цілого покоління артистів.
Йдеться про українського актора театру і кіно Богдана Сильвестровича Ступку.
Ранок у Великому Місті підготував добірку найбільш знакови фільмів в творчості маестра перевтілень.
Топ-5 фільмів із Богданом Ступкою
Білий птах з чорною ознакою
Рік випуску: 1970
Рейтинг IMDb: 7,3
Перший дебютний фільм Богдана Сильвестровича. Фільм, що належить до справжньої класики українського кінематографа.
Сюжет
Події фільму відбуваються в 1937—1947 роках у селі на заході України.
Фільм розповідає про життя однієї родини — Двонарів та ворожнечу між рідними братами.
До речі, у картині знявся ще один відомий актор — Іван Миколайчук.
Вогнем і мечем
Рік випуску: 1999
Рейтинг IMDb: 7,0
Фільм, що підіймає скалну тему польсько-українських відносин.
Сюжет
Картину зняли за однойменним романом Генрика Сенкевича.
Богдан Ступка зіграв головну роль — запорізького гетьмана Богдана Хмельницького.
Фільм свого часу викликав багато обговорень як зі сторони українців, так і з боку поляків.
Водій для Віри
Рік випуску: 2004
Рейтинг IMDb: 7,1
Драматична історія, події якої розгортаються в Криму 60-х років.
Сюжет
Водія генерала Сєрова манить ідея одружитися з його донькою-інвалідом.
Так він отримає все: гроші, повагу, родину.
Але його плану не вдається втілитись в повній мірі, адже тут замішана ще й боротьба за владу.
Тарас Бульба
Рік випуску: 2009
Рейтинг IMDb: 5,8
Історична картина знята за мотивами повісті Миколи Гоголя.
Сюжет
В центрі фільму українська родина.
Батько, уманський полковник Тарас Бульба, чекає на повернення синів з навчання.
Вони не бачились два роки — і тепер батько гадає, якими стали діти та чи зможуть вони захистити свою землю так, як робив це він.Також по темі: Остап Ступка про кіно, чоловічі зради та стосунки з дружиною – інтерв’ю | 33 за 3 Сучасне кіно та класика. Українські фільми, які варто подивитись Улюблені фільми знаменитостей: що радять подивитися зірки та мільярдери
Дім
Рік випуску: 2011
Рейтинг IMDb: 7,4
Остання повнометражна стрічка актора.
Сюжет
У фільмі Богдан Ступка грає голову родини Шаманових, шо живе серед Донських степів.
Драма в домі героя розгортається, коли туди після багатьох років розлуки з сім’єю повертається старший син Віктор.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми, засновані на реальних подіях.
Фото: IMBd