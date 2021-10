Від гетьмана до генерала. Топ-5 фільмів з легендарним Богданом Ступкою

Українські фільми з Богданом Ступкою, які варто подивитись кожному.

Його називають легендою українського кінематографу.

За свою кар’єру зіграв більше ніж у 100 фільмах.

Він заклав основи акторського мистецтва для цілого покоління артистів.

Йдеться про українського актора театру і кіно Богдана Сильвестровича Ступку.

Ранок у Великому Місті підготував добірку найбільш знакови фільмів в творчості маестра перевтілень.

Рік випуску: 1970

Рейтинг IMDb: 7,3

Перший дебютний фільм Богдана Сильвестровича. Фільм, що належить до справжньої класики українського кінематографа.

Сюжет

Події фільму відбуваються в 1937—1947 роках у селі на заході України.

Фільм розповідає про життя однієї родини — Двонарів та ворожнечу між рідними братами.

До речі, у картині знявся ще один відомий актор — Іван Миколайчук.

Рік випуску: 1999

Рейтинг IMDb: 7,0

Фільм, що підіймає скалну тему польсько-українських відносин.



Сюжет

Картину зняли за однойменним романом Генрика Сенкевича.

Богдан Ступка зіграв головну роль — запорізького гетьмана Богдана Хмельницького.

Фільм свого часу викликав багато обговорень як зі сторони українців, так і з боку поляків.

Рік випуску: 2004

Рейтинг IMDb: 7,1

Драматична історія, події якої розгортаються в Криму 60-х років.

Сюжет

Водія генерала Сєрова манить ідея одружитися з його донькою-інвалідом.

Так він отримає все: гроші, повагу, родину.

Але його плану не вдається втілитись в повній мірі, адже тут замішана ще й боротьба за владу.

Рік випуску: 2009

Рейтинг IMDb: 5,8

Історична картина знята за мотивами повісті Миколи Гоголя.

Сюжет

В центрі фільму українська родина.

Батько, уманський полковник Тарас Бульба, чекає на повернення синів з навчання.

Вони не бачились два роки — і тепер батько гадає, якими стали діти та чи зможуть вони захистити свою землю так, як робив це він.

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 7,4

Остання повнометражна стрічка актора.

Сюжет

У фільмі Богдан Ступка грає голову родини Шаманових, шо живе серед Донських степів.

Драма в домі героя розгортається, коли туди після багатьох років розлуки з сім’єю повертається старший син Віктор.

Фото: IMBd

