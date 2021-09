Сюжети, написані життям: топ-5 фільмів, заснованих на реальних подіях

Фільми, які розповідають реальні історії, зовсім по-іншому сприймаються глядачем, аніж вигадані сюжети.

Не важливо, йдеться про історичний факт чи особисту драму однієї людини, позначка “засновано на реальних подіях” дає нам певне відчуття близькості.

Ми значно більше співпереживаємо героєві й куди яскравіше проживаємо з ним усі емоції, коли розуміємо, що він був чи є одним із нас.

Життя — найкращий сценарист. І завдяки цьому, фільми, засновані на реальних подіях, користуються великою популярністю серед глядачів та кінокритиків.

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 8,0

Якщо ти досі не бачив(-ла) фільму Браяна Сінгера, який продемонстрував народження легенди, зараз саме час це зробити.

Сюжет

В основу стрічки лягла історія становлення відомої на весь світ рок-групи Queen: від знайомства виконавців і аж до їх виступу на благодійному концерті Live Aid в 1985 році.

Важлива роль тут надається лідеру-гурту, найбільш харизматичному та унікальному з усіх — Фредді Мерк’юрі. До речі, Рамі Малек, який зіграв Фредді, настільки майстерно впорався зі своїм завданням, що отримав у 2018 році свій перший Оскар за найкраще виконання чоловічої ролі.

Глядачі так тепло сприйняли фільм, що це спричинило нову хвилю популярності легендарної Queen, а Богемна Рапсодія стала найбільш завантажуваним треком в історії рок-музики.

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 7,6

Ця чуттєва драма режисера Стівена Фрірза точно не залишить нікого байдужим. Спочатку вона загострює почуття несправедливості у світі, а потім навчає прощати й не тримати зла.

Сюжет

Стрічка створена на основі книги Мартина Сиксміта, у якій він розповідає реальну історію із свого життя.

Журналіст і телеведучий Мартин Сиксміт після звільнення перебуває у творчій кризі й не знає, куди йому податись далі. У той же час він зустрічається з дівчиною, яка стверджує, що її мама Філомена колись народила хлопчика і була змушена віддати його на усиновлення.

Філомена — ірландська жінка, не змогла зазнати материнського щастя, оскільки народила ще в підлітковому віці і її вчинок не був схвалений оточенням. Її відправили на перевиховання у місцевий монастир. Там вона терпіла різні приниження, аби бачитись із своїм синочком. Так було, допоки його не усиновила американська сім’я.

Філомена змогла вирватися з монастиря і прожила гідне життя. Однак, їй так і не вдалося відшукати сина. Тож журналіст намагається допомогти їй.

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 8,2

Що? Досі не бачив(-ла) найкращий фільм 2018 року за премією Оскар? Тоді ти знаєш, як провести сьогоднішній вечір.

Сюжет

Режисер Пітер Фаррелі мав на меті розповісти реальну історію, сповнену болем та жахіттями, через які доводилось щодня проходити чорношкірому населенню Америки.

У 1962 році Тоні Валлелонга наймають шофером відомого афроамериканського джазового піаніста Дона Ширлі. За угодою, Тоні отримає повний обсяг гонорару у тому випадку, якщо Дон вчасно прибуде і відіграє усі заплановані концерти.

З часом Дон сам вирішив не виступати для публіки, що забороняє йому їсти разом з ними. Абсолютно різні, вони разом подорожують провінційним півднем США. Дорогою користуються так званою «Зеленою книгою негритянського автомобіліста», що містить інформацію про безпечні місця для афроамериканців. Ця подорож розкриє їм очі на багато речей, що відбуваються у світі навколо них.

А разом з ними — і для нас.

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 6,3

Зацікавила назва? А що, як ми скажемо, що події, які лягли в основу створення цієї захопливої стрічки, мали значний влив на світову історію?

Сюжет

1887 рік. У центрі сюжету — молода репортерка Неллі Блай. Їй 23 роки, але вона реформаторка за своєю природою.

Почати зміни вона вирішила з того, щоб відкрити очі громадськості на одне жахливе місце. Психіатрична лікарня Блекуелл стала центром корупції, зловживання службовим становищем і таємних злочинів. Неллі симулює психічний розлад, щоб потрапити туди, але ось вийти за межі цих стін буде нелегко.

Фільм заснований на книзі Блай «10 днів у божевільні», яка призвела до значних реформ у лікуванні пацієнтів із психічними розладами.

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 7,4

Якщо ти любиш історію, то точно не зможеш пройти повз, адже цей фільм про одного з найбільш цитованих політиків у світі.

Сюжет

Перші місяці Вінстона Черчилля на пості Прем’єр-міністра Великої Британії були не простими, адже починалась Друга Світова війна.

Більшість британських політиків закликали його піти на угоду з гітлерівською Німеччиною, але він цього не зробив. Натомість лідер заснував новий пост Міністра Оборони та сам же його зайняв, взявши на себе відповідальність за керівництво армією у такий небезпечний час.

Перглядаючи фільм, розумієш, чому Черчиллевим іменем назвали марку сигарет, а пам’ять про нього не згасає вже більш, ніж півстоліття…

