Коли на кону здоров’я. Як оформити декларацію з сімейним лікарем

Попри те, що пандемія коронавірусу триває вже другий рік, є українці, які досі не уклали декларацію із сімейним лікарем.

Одні просто не розуміють, навіщо вона потрібна, інші — уникають тяганини з документами.

А насправді все значно легше, ніж здається.

І оскільки на кону твоє здоров’я, Ранок у Великому Місті вирішив це довести.

Декларація – це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись у конкретного лікаря.

Має він немало преференцій.

Він особисто зацікавлений у тому, щоб твоє самопочуття покращилось якомога швидше.

Серед них:

До того ж, ти отримуєш фінансову прозорість.

Адже основне гасло реформи первинної ланки медицини — гроші йдуть за пацієнтом.

Тобто у той заклад, де працює сімейний лікар, з яким людина укладає декларацію.

Насамперед, потрібно обрати лікаря або медзаклад за особистими критеріями.

Ти можеш звернутися до хорошого знайомого спеціаліста або просто зараз провести свій невеликий моніторинг.

Переглянь мапу та перевір, чи можна підписати декларацію у вибраному закладі, і з ким саме.

Зверни увагу — українці мають право укладати декларації з сімейним лікарем у приватному закладі та лікарем-ФОП.

І при цьому розраховувати на весь перелік послуг, які входять до пакету первинної медичної допомоги.

Тепер, коли декларація підписана, самолікуванням займатись взагалі не варіант.

Як показує світовий досвід, більшість проблем із здоров’ям можуть бути вирішені на рівні первинної ланки, особливо у разі вчасного звернення.

Тому викликай або поспішай на візит до свого сімейника при першій же необхідності, і пам’ятай:

Якщо твій терапевт тебе не влаштовує, ти легко можеш змінити його, уклавши нову декларацію.

При цьому попередня скасується автоматично.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому важливо підписати декларацію із сімейним лікарем.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.