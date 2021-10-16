Коли на кону здоров’я. Як оформити декларацію з сімейним лікарем

Попри те, що пандемія коронавірусу триває вже другий рік, є українці, які досі не уклали декларацію із сімейним лікарем.

Одні просто не розуміють, навіщо вона потрібна, інші — уникають тяганини з документами.

А насправді все значно легше, ніж здається.

І оскільки на кону твоє здоров’я, Ранок у Великому Місті вирішив це довести.

Чому важливо укласти декларацію?

Декларація – це документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись у конкретного лікаря.

Має він немало преференцій.

По-перше, лікар, якого ти обрав(-ла) несе персональну відповідальність за твоє здоров’я.

Він особисто зацікавлений у тому, щоб твоє самопочуття покращилось якомога швидше.

По-друге, ти автоматично набуваєш право на безкоштовне отримання низки медичних послуг.

Серед них:

динамічне спостереження за станом здоров’я дорослих та дітей;

проведення діагностики та лікування;

надання невідкладної медичної допомоги;

направлення пацієнтів для надання їм вторинної або третинної медичної допомоги;

вакцинація відповідно до календаря профілактичних щеплень;

спостереження за неускладненою вагітністю;

ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності тощо.

До того ж, ти отримуєш фінансову прозорість.

Адже основне гасло реформи первинної ланки медицини — гроші йдуть за пацієнтом.

Тобто у той заклад, де працює сімейний лікар, з яким людина укладає декларацію.

Як оформити декларацію з сімейним лікарем?

Визначитись із лікарем

Насамперед, потрібно обрати лікаря або медзаклад за особистими критеріями.

Ти можеш звернутися до хорошого знайомого спеціаліста або просто зараз провести свій невеликий моніторинг.

Переглянь мапу та перевір, чи можна підписати декларацію у вибраному закладі, і з ким саме.

Зверни увагу — українці мають право укладати декларації з сімейним лікарем у приватному закладі та лікарем-ФОП.

І при цьому розраховувати на весь перелік послуг, які входять до пакету первинної медичної допомоги.

Підписати декларацію

Візьми із собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію для дитини до 14 років — візьми також свідоцтво про народження дитини. Звернись до реєстратури медзакладу та повідом, що хочеш підписати декларацію. Працівник медзакладу введе твої дані в електронну систему. А на мобільний надійде СМС із кодом. Повідом цей код працівнику закладу. З електронної системи роздрукують декларацію з твоїми даними. Уважно перевір, чи всі дані правильні. Якщо потрібно — працівник внесе зміни в системі та роздрукує декларацію ще раз. Підпишіи два екземпляри роздрукованої декларації. Один ти забираєш із собою, інший залишається у закладі. Уповноважена особа медзакладу накладає електронний цифровий підпис працівника юридичної особи на декларацію та надсилає її в систему “Електронне здоров’я”.

Звертайся при першій необхідності

Тепер, коли декларація підписана, самолікуванням займатись взагалі не варіант.

Як показує світовий досвід, більшість проблем із здоров’ям можуть бути вирішені на рівні первинної ланки, особливо у разі вчасного звернення.

Тому викликай або поспішай на візит до свого сімейника при першій же необхідності, і пам’ятай:

Декларація не є юридичним документом і не підписується “раз і назавжди”.

Якщо твій терапевт тебе не влаштовує, ти легко можеш змінити його, уклавши нову декларацію.

При цьому попередня скасується автоматично.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому важливо підписати декларацію із сімейним лікарем.

Фото: Pexels

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