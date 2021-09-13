Як боротися з осінньою депресією? Дієві поради від психотерапевта

Боротьба з сезонною депресією – рекомендації психолога.
Усі ми знаємо, як важко організму перейти з літнього періоду на осінній, з легкого одягу — на теплий, із сонячних окулярів — на парасольки.
Але страждає не лише наш організм, а й психіка.
Чимало людей має схильність впадати в осінню депресію, коли різко погіршується настрій, а все навколо сповнюється апатією.
То як правильно боротися з осінньою хандрою? Про це нам розповіла Вікторія Носенко — психотерапевт, арт-терапевт, керівник простору Просто жити.
За її словами, будь-які зміни у погоді чи природі — це стрес, який, очевидно, викликає захист.
Депресія, пригніченість, болючість – це все захисні функції організму у відповідь на сполох, тривогу змін, – говорить Вікторія.
Скорочення світлового дня, різка зміна погоди викликають у людей пригнічення і роздратування.
Люди відчувають себе нещасними, подавленими, нічого не хочуть.Також по темі: Ризикований секстинг: психолог розповів, як вберегти дітей від інтимної переписки Чому не слід боятися психологів? Власний досвід Емоційне вигорання і як з ним боротись – поради психолога
І не лише не хочуть, а й не роблять нічого.
Такий стан не можна запускати.
Потрібно вживати заходи, щоб депресія не переросла у щось більш серйозне.
Проте не всі люди страждають від депресії. Хтось до неї просто менш схильний, а дехто – переключає увагу на щось інше.
Якщо люди конституційно депресивні, то мають властивості психіки переживати тривогу пригніченістю і хворобою, – зауважує психотерапевт.
Як подолати депресію?
Перемістити акцент на себе
Потрібно зазирнути вглиб себе, побути наодинці і подумати над тим, що тебе хвилює.
За словами Вікторії Носенко, варто насамперед змістити фокус на себе.
Слід подумати, що хочеться змінити для того, щоб вивільнити енергію, — каже фахівець.
Переключитися на щось приємне
Зробіть те, про що ви давно мріяли або хотіли.
Це допоможе відчути себе потрібними і щасливими.
Треба спробувати переключитися на щось приємне. Може, ви давно хотілося щось змінити, сходити на якісь курси чи запустити якийсь проект.
Поїхати у відпустку
Відпочиньте і забудьте про буденність.
Поїдьте кудись з друзями чи сім’єю, щоб набратися сил для нових починань.
Спостерігати за дітьми
Психотерапевт також радить спостерігати за дітьми.
Вони влаштовують батькам тиради з приводу того, що не хочуть завтра в школу, виявляють гіперактивність, грають одне з одним, взаємодіють.
За словами експерта, це теж якісь способи, яким дорослі можуть підучитися.
Чи допоможе солодке?
Багато статей у мережі розповідають нам, що від депресії можна позбутися поїданням кольорових фруктів і солодкого.
Проте ми вирішили розвінчати цей міф. Адже такий спосіб лікування не є ефективним на 100%.
Це може бути як приємний стимул. Але він не є ключовим, — пояснює Вікторія Носенко, і додає:
“Якщо ми говоримо про людей депресивної конституції, то можна їсти що завгодно. Я підтримую їжу тільки в тому плані, якщо це приємність. Щоб подбати про себе, потішити. Це працює, але тільки дивлячись на те, яка глибина переживань людини. Якщо йому просто стало сумно, тоді можна з’їсти солоде. А якщо у нього більш глибока розгубленість, тривога, то це не допоможе”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як позбутися психології бідності.
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