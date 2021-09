Як боротися з осінньою депресією? Дієві поради від психотерапевта

Боротьба з сезонною депресією – рекомендації психолога.

Усі ми знаємо, як важко організму перейти з літнього періоду на осінній, з легкого одягу — на теплий, із сонячних окулярів — на парасольки.

Але страждає не лише наш організм, а й психіка.

Чимало людей має схильність впадати в осінню депресію, коли різко погіршується настрій, а все навколо сповнюється апатією.

То як правильно боротися з осінньою хандрою? Про це нам розповіла Вікторія Носенко — психотерапевт, арт-терапевт, керівник простору Просто жити.

За її словами, будь-які зміни у погоді чи природі — це стрес, який, очевидно, викликає захист.

Скорочення світлового дня, різка зміна погоди викликають у людей пригнічення і роздратування.

Люди відчувають себе нещасними, подавленими, нічого не хочуть.

І не лише не хочуть, а й не роблять нічого.

Такий стан не можна запускати.

Потрібно вживати заходи, щоб депресія не переросла у щось більш серйозне.

Проте не всі люди страждають від депресії. Хтось до неї просто менш схильний, а дехто – переключає увагу на щось інше.

Потрібно зазирнути вглиб себе, побути наодинці і подумати над тим, що тебе хвилює.

За словами Вікторії Носенко, варто насамперед змістити фокус на себе.

Зробіть те, про що ви давно мріяли або хотіли.

Це допоможе відчути себе потрібними і щасливими.

Відпочиньте і забудьте про буденність.

Поїдьте кудись з друзями чи сім’єю, щоб набратися сил для нових починань.

Психотерапевт також радить спостерігати за дітьми.

За словами експерта, це теж якісь способи, яким дорослі можуть підучитися.

Багато статей у мережі розповідають нам, що від депресії можна позбутися поїданням кольорових фруктів і солодкого.

Проте ми вирішили розвінчати цей міф. Адже такий спосіб лікування не є ефективним на 100%.

“Якщо ми говоримо про людей депресивної конституції, то можна їсти що завгодно. Я підтримую їжу тільки в тому плані, якщо це приємність. Щоб подбати про себе, потішити. Це працює, але тільки дивлячись на те, яка глибина переживань людини. Якщо йому просто стало сумно, тоді можна з’їсти солоде. А якщо у нього більш глибока розгубленість, тривога, то це не допоможе”.

Фото: Pexels

