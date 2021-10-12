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ICTV Ранок 12.10.2021 19:15
12.10.2021 19:15
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Втекли до Іспанії. Настя Каменських і Потап похизувалися фото з відпочинку

Втекли до Іспанії. Настя Каменських і Потап похизувалися фото з відпочинку

Перезапуск, як то кажуть, потрібен усім…

От і Потап з Настею Каменських вирушили днями на відпочинок до сонячної Іспанії.

Ну, а хіба можна таким не похизуватися у Instagram?

Проте відоме українське подружжя не лише розгулювало красивими вулицями Мадриду, але й відео для TikTok знімало.

Та так перед камерою витанцьовували, що ледь люстру в готелі не розтрощили.

Ой — коротко прокоментував своє креативне відео Потап.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше Каменських показала, як гріється у холодну погоду.

Фото: realpotap

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Теги: інстаграм зірок, Настя Каменських, Потап, шоу-біз
12.10.2021 19:15



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