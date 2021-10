Втекли до Іспанії. Настя Каменських і Потап похизувалися фото з відпочинку

Перезапуск, як то кажуть, потрібен усім…

От і Потап з Настею Каменських вирушили днями на відпочинок до сонячної Іспанії.

Ну, а хіба можна таким не похизуватися у Instagram?

Проте відоме українське подружжя не лише розгулювало красивими вулицями Мадриду, але й відео для TikTok знімало.

Та так перед камерою витанцьовували, що ледь люстру в готелі не розтрощили.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше Каменських показала, як гріється у холодну погоду.

Фото: realpotap

