Втекли до Іспанії. Настя Каменських і Потап похизувалися фото з відпочинку

Перезапуск, як то кажуть, потрібен усім…
От і Потап з Настею Каменських вирушили днями на відпочинок до сонячної Іспанії.
Ну, а хіба можна таким не похизуватися у Instagram?
Проте відоме українське подружжя не лише розгулювало красивими вулицями Мадриду, але й відео для TikTok знімало.
Та так перед камерою витанцьовували, що ледь люстру в готелі не розтрощили.
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Ой — коротко прокоментував своє креативне відео Потап.
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Нагадаємо, раніше Каменських показала, як гріється у холодну погоду.
Фото: realpotap